Calcio, l’Italia U21 batte la Serbia a Novi Sad: 1-0 decide Luca Vido. Gli azzurrini di Evani tornano al successo

L’Italia U21 ha sconfitto la Serbia per 1-0 nell’amichevole internazionale giocata a Novi Sad. Gli azzurrini, dopo il pareggio contro la Norvegia, sono tornati al successo contro un avversario importante che sta dominando il proprio girone di qualificazione agli Europei di categoria a cui gli azzurrini sono già qualificati in qualità di Paese organizzatore. La nostra Nazionale si è resa protagonista di una partita di grande sostanza ed è riuscita a imporre il proprio gioco contro i padroni di casa, avversario di assoluto spessore che non si è quasi mai reso pericoloso. Primo successo per Alberico Evani, promosso momentaneamente a CT visto che Gigi Di Biagio sta guidando la Nazionale maggiore.

A decidere l’incontro è stato Luca Vido che aveva segnato anche contro la Norvegia. Ha sbloccato il risultato al 51′: riceve palla al limite dell’area dopo un rinvio impreciso di un difensore avversario e spara un tiro rasoterra che si insacca.

Evani opta per il 4-3-3 iniziale: Audero; Dickmann, Mancini, Varnier, Dimarco ; Valzania, Mandragora, Barella; Verde, Vido, Parigini. Nel primo tempo gli azzurri hanno avuto due ghiotte occasioni: al 25′ Mandragora ha cercato Barella in profondità, pallonetto a scavalcare il portiere ma Jovanovic salva la situazione. Al 35′, invece, Barella riceve in area e calcia direttamente ma il portiere respinge. Al 54′ abbiamo avuto l’occasione per raddoppiare con una bella azione in ripartenza ma Dimarco si è fatto anticipare al momento del tiro. Unico brivido all’89’ su calcio di punizione di Radonjic terminato di poco a lato.