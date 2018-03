Calcio, la grande occasione di Gigi Di Biagio. Può davvero sperare nella conferma? Il CT dell’Italia si gioca tutto

Gigi Di Biagio si gioca tutto nelle prossime due partite. Sarà una settimana di fuoco per l’ex centrocampista, ora CT ad interim della Nazionale maggiore di calcio, che non può sbagliare nulla contro Argentina e Inghilterra: dovrà dimostrare davvero di meritarsi la conferma nel ruolo. Non sarà semplice: anche se dovesse riuscire a dare degli ottimi segnali nei due confronti previsti tra Manchester e Londra, il 46enne dovrà comunque lottare con la concorrenza di grossi nomi come quelli di Ancelotti, Conte, Mancini che aleggiano attorno alla panchina azzurra e che potrebbero entrare in azione in estate.

Il CT ad interim, dopo la lunga esperienza con l’Under 21 (conclusa con una mancata qualificazione alle Olimpiadi e un’eliminazione contro la fortissima Spagna agli ultimi Europei), dovrà fare capire ai piani alti della Federazione di poter essere un mister affidabile e in grado di dare una prospettiva alla Nazionale che sta nascendo. Oltre ai meri risultati, servirà dimostrare di poter costruire un gruppo giovane e desideroso di esprimersi al meglio, mettere in campo una formazione con delle prospettive interessanti, riportare l’entusiasmo attorno a una Nazionale che sconta ancora oggi la mancata qualificazione ai Mondiali.

Il calcio italiano è in grande crisi e risalire la china non sarà semplice: se Gigi Di Biagio riuscirà a riportare un barlume di speranza, affidandosi a nomi nuovi e a giovani che aveva già lanciato nelle giovanili, allora a Roma potrebbero seriamente pensare di riconfermarlo anche se nomi più altisonanti e con più esperienza bussano alla porta. Due partite per dare un’idea di gioco e per sognare una riconferma o per prenotare il posto per un prossimo futuro: Messi e gli inventori del gioco potrebbero essere i suoi maestri più severi.