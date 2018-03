Calcio, Jorginho: “Ho sempre voluto l’Italia, tutti siamo importanti. Di Biagio ci chiede di non avere paura”

Jorginho si è presentato in conferenza stampa a Coverciano dove la Nazionale si sta allenando in vista delle imminenti amichevoli contro Argentina (23 marzo a Manchester) e Inghilterra (martedì 27 a Wembley). Il centrocampista del Napoli è stato prontamente chiamato dal CT Di Biagio in virtù delle sue ottime prestazioni ma non manca di umiltà: “Tutti i giocatori sono importanti, non solo io. Sarà il tempo a determinare l’importanza di ognuno“.

Il metodista si è dilungato anche sul suo rapporto con il nostro Paese: “Ho sempre voluto la Nazionale Italiana, questo Paese mi ha dato la possibilità di diventare un calciatore che era il mio sogno. Non arrivando la convocazione con questa Nazionale, è normale parlare del Brasile ma non ho nessun rimpianto“.

Jorginho parla anche del ruolo ruolo in campo: “Centrocampo a tre? Mi trovo bene, i ragazzi sono giocatori di alta qualità, hanno caratteristiche per giocare un bel calcio. Non avrei problemi anche col centrocampo a due, anche se mi trovo meglio col centrocampo a tre. Quando sono stato chiamato, ho cercato di farmi trovare pronto, non c’è nessun rimpianto da parte mia“.

Il centrocampista parla anche del comportamento di Gigi Di Biagio: “Ci chiede di giocare a calcio, di non avere paura, ci chiede di divertirci. Non cambia molto il sistema di gioco tra la Nazionale e il Napoli. Ognuno di noi deve portare in Nazionale qualcosa del proprio club. Io e Lorenzo Insigne dobbiamo portare il gioco, la palla a terra, sarebbe bello e importante. Dobbiamo avere il coraggio di giocare il nostro calcio, nei novanta minuti ci sono le possibilità di far male all’avversario. Ho sempre voglia di crescere e migliorare. Quando pensi di essere arrivato di conseguenza scendi. Ascolto tutti perché c’è da imparare da tutti. Il segreto sta nell’umiltà di ascoltare“.

Sulla partita contro l’Argentina: “E’ un’opportunità importante per noi per vedere a che livello siamo, dove dobbiamo migliorare, dobbiamo essere positivi e credere in quello che stiamo facendo in questi giorni“.















(foto Gianfranco Carozza)