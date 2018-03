Calcio, i precedenti tra Italia ed Inghilterra: bilancio leggermente a favore degli azzurri, ma quante storiche battaglie!

I precedenti tra le nazionali di calcio di Italia ed Inghilterra sono 26: gli azzurri hanno vinto dieci volte, gli inglesi otto. Tra gli otto pareggi c’è anche la sfida del 24 giugno 2012, valida per i quarti di finale degli Europei, terminata 0-0 dopo i supplementari e poi vinta dall’Italia ai calci di rigore (storico il cucchiaio di Pirlo ad Hart).

Nei primi incontri la storia però era ben diversa; il primo confronto, nel 1933 finì in parità, per 1-1, poi nel 1934 l’Italia campione del mondo andò a far visita ai maestri inglesi in quella che divenne la battaglia di Highbury. Gli inglesi si portarono sul 3-0 dopo aver sbagliato anche un rigore, ma gli azzurri, che giocarono in 10 tutta la gara per un infortunio occorso a Monti, accorciarono con la doppietta di Meazza, che all’ultimo minuto colpì una traversa, sfiorando il pari: da quel giorno quegli italiani sono ricordati come i Leoni di Highbury.

Nel 1939, dopo il secondo titolo mondiale italiano, si rinnovò la sfida tra le due compagini, e stavolta finì 2-2, poi nel 1948 la FIGC, per festeggiare i 50 anni invitò gli inglesi a giocare un’amichevole celebrativa: per l’Italia fu una Caporetto. L’Inghilterra vinse 4-0, con uno storico gol di Mortensen segnato dopo 4 minuti quasi dalla linea di fondo.

Nel 1949 altra affermazione inglese per 2-0, poi due pareggi negli anni ’50: nel 1952 finì 1-1, nel 1959 invece 2-2. Nel 1961 nuova affermazione inglese per 3-2, poi per una dozzina d’anni le due formazioni non si incrociarono più. Torneranno a farlo nel 1973 e per l’Italia sarà un trionfo.

Gli azzurri batterono finalmente gli inglesi e lo fecero per ben due volte, sempre nel giorno 14 del mese: a giugno a Torino per 2-0, ed a novembre nel mitico stadio di Wembley per 1-0, con gol di Fabio Capello. Questa prima vittoria in trasferta fu dedicata proprio ai Leoni di Highbury che sfiorarono l’impresa quasi 40 anni prima.

L’Inghilterra tornerà a vincere nel 1976, per 3-2, poi finalmente due incontri non amichevoli: nelle qualificazioni ai Mondiali del 1978 l’Italia vinse in casa nel 1976 per 2-0, con analogo punteggio si imposero gli inglesi in casa nel 1977. Ai Mondiali però ci andrà l’Italia, che vincerà il girone.

Agli Europei del 1980, nella prima fase a gironi, l’Italia vinse a Torino per 1-0 con rete di Tardelli, poi altre due amichevoli: nel 1985 finì 2-1 per gli azzurri, mentre nel 1989 la gara finì a reti bianche. Ai Mondiali del 1990 la finale per il terzo posto sorrise agli azzurri, grazie alle reti di Baggio e Schillaci su rigore dopo il momentaneo pari di Platt.

Nel 1997 triplo confronto: a febbraio, nelle qualificazioni ai Mondiali, Gianfranco Zola firmò una storica vittoria esterna, la prima in gare non amichevoli, poi a giugno successo inglese in amichevole per 2-0, infine ad ottobre pareggio per 0-0 e pass per i Mondiali staccato dagli inglesi, con passaggio dell’Italia dopo i play-off contro la Russia.

Nel terzo millennio gli ultimi sei confronti: successi italiani nel 2000 e nel 2002, poi i quarti degli Europei del 2012 citati in apertura. Infine in amichevole, sempre nel 2012 l’ultima affermazione inglese, poi, ai Mondiali del 2014 l’ultimo successo italiano con reti di Marchisio e Balotelli dopo il momentaneo pari di Sturridge. Ultimo confronto nel 2015, con un’amichevole finita in parità, per 1-1.













