Calcio femminile, Champions League 2018: quarti di finale. Super sfida Lione-Barcellona, Montpellier e Wolfsburg favorite

Non sarà solo la Champions League del calcio maschile ad entrare in scena in questi giorni. Anche nel “Pallone in rosa“, domani ed il 22 marzo, avranno inizio i match d’andata dei quarti di finale della manifestazione massima del Vecchio Continente.

La Women’s Champions League riprenderà dai confronti tra le migliori otto compagine europee e sfortunatamente non avremo club italiani al via. Brescia e Fiorentina, infatti, sono state eliminate negli ottavi di finale, per mano delle francesi del Montpellier e delle tedesche del Wolfsburg, mettendo a nudo le grandi differenze, purtroppo, tra il contesto della nostra Serie A e quello delle realtà estere.

Transalpine che scenderanno in campo il 21 marzo contro il Chelsea, iniziando il proprio percorso tra le mura amiche dello stadio La Mosson. Si prospetta un match interessante con le inglesi, prime nel proprio campionato, guidate dall’asso elvetico Ramona Bachmann e dalla prolifica attaccante britannica Eniola Aluko, contrapposte al blocco nordico della compagine d’Oltralpe formato da Sofia Jakobsson e Stina Blackstenius, in evidenza nella sfida contro le ‘Leonesse’.

Il 22 marzo, invece, il Wolfsburg, all’AOK Stadium, affronterà una delle sorprese della rassegna ovvero la Slavia Praga che, nel turno precedente, ha eliminato le islandesi dello Stjarnan. Tedesche che sulla carta, per esperienza e tasso tecnico, partono chiaramente favorite. Con un roster annoverante giocatrici del calibro della svedese Nilla Fischer, della belga Tessa Wullaert, della svizzera Lara Dickenmann e della fortissima teutonica Alexandra Popp, l’esito del confronto sembra essere già scritto, tuttavia le ceche non dovranno essere sottovalutate.

Negli altri due incroci le campionesse in carica del Lione (22 marzo – Parc Olympique Lyonnais) incontreranno, in una super sfida, il Barcellona. Un match che vedrà confrontarsi tante calciatrici di livello: sulla sponda francese buona parte della compagine che rappresenta la nazionale transalpina con la stella Eugenie Le Sommer, mentre le blaugrana metteranno in mostra tutte le capacità che hanno consentito alla selezione spagnola di centrare il bersaglio grosso nella Cyprus Cup contro l’Italia. Olga Garcia, Alexia Putellas e Patricia Gujarro, coadiuvate dalle fortissime brasiliane Andressa Alves e Fabiana, saranno le osservate speciali. Infine, la partita tra il Manchester City e le svedesi Linköping (21 marzo – Mini-Stadium di Manchester) sarà aperto ad ogni risultato.

IL QUADRO DEI QUARTI DI FINALE – WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE

Team 1 Agg. Team 2 1st leg 2nd leg Montpellier 1 21 Mar 28 Mar VfL Wolfsburg 2 22 Mar 28 Mar Manchester City 3 21 Mar 28 Mar Lyon 4 22 Mar 28 Mar













