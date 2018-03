Calcio a 5, i migliori italiani della Coppa Italia 2018: Stefano Mammarella eroico, Fabricio Calderolli bomber di razza

L’Acqua&Sapone Unigross ha vinto la Coppa Italia 2018 al termine di una splendida finale contro la Luparense e a fare la differenza sono stati soprattutto i numerosi italiani che militano tra le fila degli abruzzesi. Al PalaFiera di Pesaro ad esaltarsi è stato soprattutto Stefano Mammarella, formidabile portiere della squadra allenata da Tino Perez e della Nazionale italiana, ma la rete decisiva reca la firma di Fabricio Calderolli, uno dei quattro oriundi dell’Acqua&Sapone, la squadra con la maggior rappresentanza azzurra tra le big del campionato di Serie A. Di seguito, i migliori italiani della Coppa Italia 2018:

Stefano Mammarella: un autentico fenomeno. Nei momenti che contano c’è sempre il suo zampino. Para tre tiri dal dischetto nella lotteria dei rigori contro il Lollo Caffè Napoli, ma il suo capolavoro arriva in finale, quando mette la museruola agli attaccanti della Luparense, respingendo le conclusioni di Ramon, Jefferson e Mello e tenendo in partita l’Acqua&Sapone nella fase più delicata della sfida decisiva per la conquista della Coppa Italia.

Fabricio Calderolli: c’è lui ad avventarsi sulla sfera mentre Miarelli e Mello pasticciano e regalano la palla del vantaggio all’Acqua&Sapone. Il suo gol decisivo nei minuti finali è un marchio indelebile sulla seconda vittoria degli abruzzesi in Coppa Italia.

Gabriel Lima: due gol contro i padroni di casa al PalaFiera di Pesaro incanalano il percorso dell’Acqua&Sapone sul binario giusto. Il capitano della Nazionale è un faro per il suo club, che non può prescindere dal suo carisma.

Humberto Honorio: un solo gol in questa competizione, ma tante giocate d’alta scuola per uno degli uomini più esperti dell’intero palcoscenico italiano. I numerosi trofei in bacheca non hanno affievolito la sua voglia di vincere.

Luca Morassi: tiene a galla la Came Dosson nei quarti con le sue straordinarie parate, contribuendo al passaggio del turno della capolista contro il Kaos Reggio Emilia. Un autentico baluardo.













Foto: Facebook Fabricio Calderolli