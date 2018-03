Calcio a 5, i migliori italiani della 22^ giornata di Serie A 2018: tripletta devastante per Alessandro Patias, carisma e talento per Edgar Bertoni e Humberto Honorio

Sussulti italiani nella 22^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 di calcio a 5. I portacolori del Bel Paese sono i baluardi delle rispettive squadre e a fare la differenza per le sorti dei propri club. La Lollo Caffè Napoli continua ad essere trascinata dal suo pivot azzurro, mentre la Luparense e l’Acqua&Sapone Unigross puntano sui propri talenti italiani per inseguire il primato, attualmente nelle mani della Came Dosson. Di seguito, i migliori italiani della 22^ giornata del campionato di Serie A:

Alessandro Patias: tre gol per confermare la sua leadership e il suo impatto nelle vittorie della Lollo Caffè Napoli, ormai quasi certa di rappresentare la quarta forza del torneo e pronta a diventare la mina vagante dei playoff grazie alle reti del suo incontenibile pivot.

Humberto Honorio: il ricordo dell’ultima finale scudetto è ancora vivo nella sua mente. E così contro il Pescara le sue giocate sono l’emblema di uno straordinario talento che si concretizza per l’ennesima volta con una splendida doppietta.

Douglas Nicolodi: il gol del definitivo 5-1 del Real Rieti contro il fanalino di coda Milano rappresenta soltanto la più evidente di una serie di giocate d’alta scuola che consentono ai reatini di rafforzare la quinta posizione in classifica e di presentarsi ai playoff più carichi che mai.

Giovanni Pulvirenti: un sigillo pesante che consente al Kaos Reggio Emilia di recuperare il terreno perduto a causa della penalizzazione di 8 punti in classifica e di blindare la qualificazione alla postseason. Ma anche tanto lavoro oscuro per un giovane che può rappresentare il futuro della Nazionale.

Edgar Bertoni: l’esperto bomber va ancora a segno e partecipa alla festa dell’Acqua&Sapone contro la Lazio, proiettandosi verso un playoff da approcciare da protagonista. Carisma e talento al servizio di un gruppo che punta con decisione allo scudetto.













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Facebook Napoli Calcio a 5