Calcio a 5, Coppa Italia 2018: Luparense e Acqua&Sapone in finale! Came Dosson sconfitta di misura, Napoli ko ai rigori

La finale della Coppa Italia 2018 sarà Luparense-Acqua&Sapone Unigross. Le due seconde classificate del campionato di Serie A si giocheranno il trofeo nell’ultimo atto, che andrà in scena stasera, domenica 25 marzo, alle ore 18.00 al PalaFiera di Pesaro. I Lupi e gli abruzzesi hanno prevalso al termine di due semifinali estremamente equilibrate, eliminando rispettivamente la Came Dosson e la Lollo Caffè Napoli e guadagnandosi l’accesso alla finale.

CAME DOSSON-LUPARENSE 4-5

I campioni d’Italia non perdonano e si impongono contro la capolista del campionato, eliminandola dalla Final Eight. Nelle battute iniziali del match la partita è bloccata e le due squadre non si fanno del male, ma una deviazione beffarda di Sviercoski su angolo di Jesulito coglie Morassi di sorpresa e porta in vantaggio i Lupi. Il gol subito manda in bambola la Came, che pochi istanti dopo incassa la seconda rete ad opera di Rafinha, che raccoglie una respinta corta di Morassi e rimbra il 2-0. Non c’è storia in questa fase e così Taborda ne approfitta, disorientando la difesa avversaria e calciando in porta un pallone su cui si avventa ancora Rafinha, che sigla la sua personale doppietta. La Came si scuote e Alemao, servito da Vieira, accorcia le distanze, ma Borja Blanco in mischia mette a segno il quarto gol, consentendo ai Lupi di giungere all’intervallo sul 4-1. Sembra finita, ma nella ripresa la partita cambia volto. Schiochet e Rangel da fuori area vanno due volte a segno e riportano sotto la Came, ricacciata indietro dal gol di Tobe. La capolista accorcia ancora con Sviercoski, ma nell’ultimo minuto e mezzo i Lupi si difensono con ordine e prevalgono 4-5, portando a casa il pass per la finale.

LOLLO CAFFÈ NAPOLI-ACQUA&SAPONE UNIGROSS 2-3 d.c.r.

Occorre l’appendice dei rigori per decidere la seconda semifinale tra Napoli e Acqua&Sapone, che regala agli abruzzesi l’accesso alla finale quattro anni dopo l’ultima volta. Dopo una lunga fase di studio, è Lukaian a sbloccare il match con un gran tiro che beffa Espindola, ma Napoli non si scompone e colpisce due legni con Andrè e Suazo. Sembra andare tutto storto per i partenopei, che perdono per infortunio Patias e Duarte. Ma un angolo di Peric consente ad Andrè Ferreira di andare a segno e realizzare il gol del pareggio, che porta le squadre ai supplementari. La partita, però, non si sblocca, con Espindola superbo su tiro libero di Lukaian. Si va così ai rigori e ad esaltarsi è Mammarella, che para tre penalty e regala la finale all’Acqua&Sapone.

FINAL EIGHT COPPA ITALIA 2018

QUARTI DI FINALE

CAME DOSSON-KAOS REGGIO EMILIA 3-2

LUPARENSE-AXED LATINA 6-0

LOLLO CAFFÈ NAPOLI-PESCARA 5-2

ACQUA&SAPONE UNIGROSS-ITALSERVICE PESARO 6-1

SEMIFINALI

FINALE – DOMENICA 25 MARZO (diretta tv su Fox Sports)

LUPARENSE- ACQUA&SAPONE UNIGROSS (ore 18.00)













Foto: Facebook Luparense