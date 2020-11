Calcio a 5, Serie A: CDM-Bernardinello Petrarca e Came-Acqua&Sapone, i recuperi del 24 novembre

La Serie A di Calcio a 5, in questo spezzettato 2020/2021, ha sempre una partita in programma (se non due). E’ questo il paradosso di un torneo che all’inizio ha subito numerosi stop e che ora sta provando piano piano a ritrovare la via della regolarità, con un calendario dei recuperi fatto per rimettere a posto le cose.

Succede quindi che domani, come da comunicato della Divisione Calcio a 5, vi siano due partite in programma: CDM-Bernardinello Petrarca (h 16.30) e Came-Acqua&Sapone (h 20.00), con quest’ultimo autentico big match di giornata.

Uno scontro in zona salvezza e uno duello da alta classifica in uno scenario in continuo divenire, con gli abruzzesi di Scarpitti che in caso di successo potrebbero addirittura andare in testa alla classifica a punteggio pieno (15 punti in 5 partite) con due gare in meno rispetto alla concorrenza rappresentata dall’Italservice Pesaro, dal Sandro Abate Avellino e dalla Feldi Eboli.

Vedremo quindi che risultati usciranno da queste sfide, in un torneo che nel frattempo vedrà posticiparsi l’intero programma della 9a giornata all’8 dicembre, visto che dal 26 novembre al 6 dicembre le attenzioni del futsal nostrano si concentreranno sul raduno della nazionale italiana, che sarà impegnata nei suoi impegni di qualificazione agli Europei 2022.

Foto: Divisione Calcio a 5