Calcio a 5, 22^ giornata Serie A 2018: la Came Dosson resta in vetta! Luparense e Acqua&Sapone in agguato

La vetta della classifica resta un discorso riservato a tre squadre. La Came Dosson difende un punto di vantaggio su Acqua&Sapone Unigross e Luparense al termine della 22^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 grazie alla vittoria sul campo dell’IC Futsal, sconfitta 2-4 con due reti nel finale di Grippi e Schiochet, entrambi autori di una doppietta. I veneti riscattano così il passo falso con l’Axed Latina, ma alle loro spalle non molla l’Acqua&Sapone, che supera 7-2 la Lazio con due gol di uno scatenato Bordignon, mentre la Luparense nel rifila 9 al Pescara nella rivincita dell’ultima finale scudetto, mettendo nei guai gli abruzzesi con le doppiette di Taborda, Honorio e Ramon. Il Pescara, però, conserva l’ottavo posto in virtù del pareggio dell’Axed Latina, fermato in casa sul 3-3 dal Feldi Eboli, capace di mettere a referto due reti negli ultimi 14 secondi e di privare i laziali di due punti fondamentali per le speranze playoff.

Pesa come un macigno, intanto, il blitz della Lollo Caffè Napoli, che supera 2-5 l’Italservice Pesaro con tre reti di Patias e blinda di fatto la quarta posizione davanti al Real Rieti, che si impone 5-1 contro il fanalino di coda Milano, ormai spacciato, e porta a casa la qualificazione matematica ai playoff. Fondamentale, infine, è anche la vittoria del Kaos Reggio Emilia, che batte 8-2 contro il Block Stem Cisternino e compie un passo decisivo verso la postseason dopo la batosta della penalizzazione di 8 punti in classifica. Nelle ultime tre giornate restano da assegnare ancora tre posti nei playoff, ma è decisamente avvincente anche la lotta in zona retrocessione, dove in quattro sono in lizza per evitare lo spareggio salvezza.

Di seguito, i risultati della 22^ giornata di Serie A 2017-2018:

Acqua&Sapone Unigross-Lazio 7-2

Axed Latina-Feldi Eboli 3-3

IC Futsal-Came Dosson 2-4

Italservice Pesaro-Lollo Caffè Napoli 2-5

Kaos Reggio Emilia-Block Stem Cisternino 8-2

Luparense-Pescara 9-4

Real Rieti-Milano 5-1

CLASSIFICA

1 Came Dosson 50

2 Acqua&Sapone Unigross 49

3 Luparense 49

4 Lollo Caffè Napoli 43

5 Real Rieti 39

6 Kaos Reggio Emilia 36*

7 Italservice Pesaro 34

8 Pescara 31

9 Axed Latina 29

10 Feldi Eboli 24

11 Block Stem Cisternino 21

12 IC Futsal 21

13 Lazio 16

14 Milano 10

*8 punti di penalizzazione













mauro.deriso@oasport.it

Foto: Facebook Luparense