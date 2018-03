Boxe, Europei U22 2018: Iozia e Arecchia ai quarti di finale, sconfitti Di Serio e Antonaci

A Targu Jiu (Romania) proseguono gli Europei U22 di boxe. Oggi erano impegnati quattro azzurri, sono arrivate due vittorie e altrettante sconfitte.

Francesco Iozia ha rifilato un sonoro 5-0 al bielorusso Dziashevich nei 64 kg guadagnandosi così il diritto di affrontare l’israeliano Shtiwi nei quarti di finale. Tutto facile anche per Vincenzo Arecchia che ha demolito l’estone Kamanin per 5-0 tra i 69 kg e così incrocerà i guantoni con l’israeliano Kapuler ai quarti di finale. Niente da fare, invece, per Federico Antonaci che si è arreso contro il tedesco Kazakis per 5-0 negli ottavi di finale degli 81kg. Raffaele Di Serio ha invece perso per split decision (2-3) contro l’azero Aliev negli ottavi di finale dei 56 kg.













(foto FPI)