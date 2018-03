Biglietti Lazio-Juventus (3 marzo): come acquistare i tickets per la ventisettesima giornata di Serie A

Archiviata la Coppa Italia con differenti risultati, Lazio e Juventus ripartono dal campionato. Sabato 3 marzo è in programma un big match fondamentale per il cammino di entrambe in campionato.

La Lazio è reduce dall’eliminazione dalla Coppa Italia ai rigori per mano del Milan. I biancocelesti sono attualmente al terzo posto, nel pieno della lotta per conquistare uno dei due posti che porta in Champions League. Il compito della squadra di Simone Inzaghi, però, non è dei più semplici, dovendo affrontare la capolista Juventus. I bianconeri marciano a ritmo di record, sulla scia di 19 risultati utili consecutivi (16 vittorie), e a loro volta hanno bisogno dei tre punti per non perdere terreno dal Napoli, distante 4 lunghezze (ma con una partita in più).

Di fronte si trovano due dei migliori attacchi del campionato: la Lazio è prima con 64 gol fatti, la Juve terza con 60. Due i precedenti in stagione, entrambi favorevoli ai biancocelesti, capaci di vincere per 3-2 la finale della Supercoppa Italiana e di espugnare all’andata l’Allianz Stadium per 2-1.

Ci sarà grande spettacolo. Il match è in programma allo Stadio Olimpico di Roma, sabato 3 marzo alle ore 18.00. C’è ancora la possibilità di assistere al match dal vivo: vi basta andare sulla piattaforma viagogo.it e acquistare gli ultimi tickets disponibili.

Foto: Gianfranco Carozza