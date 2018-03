Biglietti Napoli-Roma (3 marzo): come acquistare i tickets per la ventisettesima giornata di Serie A

Uno dei big match in programma nella 27a giornata di Serie A è Napoli-Roma. Una sfida che regalerà grande spettacolo, in programma nella serata di sabato 3 marzo.

Il Napoli è in piena lotta Scudetto. La squadra di Maurizio Sarri sta tenendo un ritmo notevole, e comanda con 4 punti di vantaggio sulla Juventus (ma con una partita in più). Fuori dalla Coppa Italia e dall’Europa League, il campionato è l’unico obiettivo rimasto agli azzurri, che stanno concentrando tutte le energie per alimentare questo sogno. Non sarà facile, però, ottenere altri tre punti nella prossima giornata, perché al San Paolo arriva la Roma. I giallorossi non stanno vivendo un periodo particolarmente positivo, con una striscia di vittorie interrottasi bruscamente con le sconfitte contro Shakhtar Donetsk in Champions e Milan in campionato, ma rimangono una squadra particolarmente ostica da affrontare. Per i ragazzi di Eusebio Di Francesco l’obiettivo è quello di non perdere terreno da Lazio e Inter nella corsa alla qualificazione in Champions League.

La partita tra Napoli e Roma è in programma sabato 3 marzo alle ore 20.45 allo Stadio San Paolo di Napoli. C’è ancora la possibilità di assistere dal vivo all’incontro: per farlo vi basterà andare sulla piattaforma viagogo.it, dove ci sono ancora tickets disponibili.

Foto: Gianfranco Carozza