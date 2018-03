Biglietti Milan-Inter (4 marzo): come acquistare i tickets per il Derby della ventisettesima giornata di Serie A

Il posticipo della 27a giornata di Serie A sarà un succulento Milan-Inter. Una grande classica del calcio italiano, la Stracittadina di Milano, il Derby della Madonnina.

Le due squadre arrivano in situazioni opposte a quelle dell’andata, quando vinsero i nerazzurri per 3-2. Il Milan è stato rigenerato dalla cura di Gennaro Gattuso ed ora è imbattuto proprio dall’ultimo confronto tra le due formazioni, il 28 dicembre in Coppa Italia, quando la sfida fu decisa da un gol di Patrick Cutrone ai supplementari. I rossoneri non perdono da allora ed hanno inanellato una striscia di vittorie che li ha portato oltre che in finale di Coppa, anche al settimo posto in campionato, a sette punti proprio dall’Inter. I nerazzurri, dal canto loro, hanno ritrovato la vittoria dopo un lungo digiuno solo nelle ultime partite (due vinte nelle ultime tre) e sembrano aver perso parte di quell’impeto che li aveva portati in testa alla Serie A nella prima parte.

Una partita di grande fascino, imperdibile. Domenica 4 marzo alle ore 20.45, allo Stadio San Siro di Milano va in scena il Derby Milan-Inter. Ci sono pochi biglietti ancora a disposizione ma se volete assistere dal vivo all’incontro potete farlo andando sulla piattaforma viagogo.it.

Foto: Gianfranco Carozza