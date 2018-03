Biglietti Juventus-Milan, Finale Coppa Italia 2018: come acquistare i tickets per il match dell’Olimpico

La finale della Coppa Italia sarà Juventus-Milan. Le due squadre sono arrivate all’epilogo della manifestazione dopo un cammino cominciato dagli ottavi di finale, come spetta alle prime otto classificate della Serie A.

Cammino tutto sommato agevole per i bianconeri, che si sono sbarazzati di Genoa, Torino e Atalanta, senza subire alcuna rete in quattro incontri. La squadra di Massimiliano Allegri ha la concreta possibilità di vincere il trofeo per la 13esima volta, la quarta consecutiva. Si tratterebbe dell’ennesimo record della Juventus, in piena lotta per completare l’accoppiata con lo Scudetto. Situazione differente per il Milan, che giunge alla finale dopo una prima parte di stagione piuttosto travagliata. Gennaro Gattuso è riuscito a dare un’identità alla squadra rossonera, capace di battere il Verona, di vincere il derby contro l’Inter e superare la Lazio in semifinale. Sarà la quinta finale tra Juve e Milan, con un bilancio di tre successi a uno per i bianconeri.

È la finale di Coppa Itallia, l’ultimo atto della competizione, che, come oramai consuetudine, si svolgerà allo Stadio Olimpico di Roma. La partita è in programma mercoledì 9 maggio 2018, in orario serale ancora da definire. Per acquistare i biglietti dell’incontro e assistere dal vivo alle emozioni della finale vi basta andare sulla piattaforma viagogo.it.

