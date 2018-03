Biathlon, Coppa del Mondo 2018: Henrik L’Abee-Lund batte Boe e Fourcade nella sprint di Oslo. Lukas Hofer quinto

Risultato a sorpresa nella sprint di Oslo-Holmenkollen valida per la Coppa del Mondo di biathlon. Nonostante entrambi siano saliti sul podio, Johannes Boe e Martin Fourcade non sono riusciti ad agguantare la vittoria: a festeggiare è il norvegese Henrik L’Abee-Lund, al primo successo della carriera in Coppa del Mondo a pochi giorni dal 32esimo compleanno.

Partito forte, ha sfruttato una giornata perfetta al poligono e un ultimo giro fenomenale che gli ha consentito di prevalere in uno scontro quasi alla pari con i due mostri sacri della disciplina che stanno dominando la stagione. Johannes Boe, pur commettendo un errore al secondo poligono, sembrava indirizzato verso la vittoria ma nel finale è calato rispetto al compagno di squadra che nell’ultimo chilometro ha guadagnato su entrambi i diretti rivali per il successo. Alla fine, Boe è riuscito a rimanere davanti a Fourcade per soli 8 decimi di secondo, che di fatto lo hanno avvicinato alla conquista della Coppa di specialità della sprint. Fourcade non ha commesso errori al tiro ma è caduto e ha avuto problemi con un bastoncino. Nel finale ha pagato tanto, ma in qualche modo può ritenersi soddisfatto per aver limitato i danni in ottica classifica generale. Soli 2 decimi di ritardo per l’austriaco Julian Eberhard, beffato con un giro di penalità sulle spalle.

Si conferma in grande forma Lukas Hofer, che attualmente è il migliore all’interno della squadra italiana. L’altoatesino, nonostante un bersaglio mancato nella prima serie, è andato fortissimo sugli sci stretti (secondo tempo alle spalle di Boe per soli 7 decimi) rimanendo in corsa per le prime piazze fino a chiudere quinto. Purtroppo non è bastato per il podio ma una volta in più ha dimostrato di potersi giocare le proprie carte per podio e vittoria: quello che è mancato, fino a questo momento, è stata la perfezione al tiro. Doppio errore in piedi e 31esima posizione per Dominik Windisch, comunque a punti, mentre Thomas Bormolini si è classificato in 59esima piazza.

Tra gli altri big, segnaliamo la sesta posizione del tedesco Arnd Peiffer, mentre uno spento Anton Shipulin si è dovuto accontentare della 18esima piazza nonostante una prova perfetta al tiro. 26esima e 32esima posizione, invece, per Tarjei Boe e Jakov Fak, piuttosto staccati dai migliori anche in ottica inseguimento.













CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI DI BIATHLON

Twitter: @Santo_Gianluca

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

gianluca.santo@oasport.it

Foto: By Wikijunkie (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons