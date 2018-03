Biathlon, Coppa del Mondo 2018: festa russa con Tsvetkov nella mass start di Tyumen! Settimo Hofer, Fourcade lontano

Nell’ultima gara dell’ultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2017-2018, si è interrotta la striscia di podi di Martin Fourcade nel massimo circuito. Nella mass start di Tyumen, successo davanti al pubblico di casa per il russo Maxim Tsvetkov, che ha conquistato il primo successo della carriera nel massimo circuito Ibu.

La gara è stata caratterizzata sin da subito dagli errori di Martin Fourcade (due al primo poligono) e Johannes Boe (una penalità nella prima serie). Davanti, però, diversi errori non hanno commesso errori ed è andato a formarsi un gruppetto piuttosto nutrito, che è andato via via selezionandosi con il passare dei giri. Sempre davanti, tra gli altri, un Lukas Hofer molto preciso, che pur pagando sui tempi al poligono rispetto agli avversari è sempre riuscito a chiudere quel piccolo buco che si andava creando in uscita dalla zona di tiro.

Con questa situazione, i migliori sono arrivati all’ultima serie di tiro: purtroppo, Luki ha mancato l’ultimo bersaglio quando poteva entrare nella lotta per la vittoria. Tra i migliori, sono usciti senza errori lo stesso Tsvetkov ed il norvegese Erlend Bjoentegaard, entrambi che non avevano mai ottenuto successi in carriera. Alle loro spalle ha provato a lanciarsi all’inseguimento Johannes Boe, che con due errori commessi in totale era nel primo gruppo di inseguitori ma non è mai riuscito chiudere un gap di circa 10” che lo divideva dal tandem di testa. Nella seconda parte dell’ultimo giro, Tsventkov ha alzato il ritmo e ha staccato l’avversario diretto, andando ad imporsi in solitaria, seppur con un piccolo margine. Alle sue spalle i norvegesi Bjoentegaard e Johannes Boe, mentre il tedesco Benedikt Doll ha vinto lo sprint per il quarto posto davanti ai norvegesi Henrik L’Abee-Lund e Tarjei Boe. Settima piazza, alle spalle di questo terzetto, per Lukas Hofer, che è rimasto leggermente chiuso in volata al termine di una gara comunque molto competitiva in cui avrebbe avuto probabilmente la possibilità di togliersi la soddisfazione della vittoria uscendo senza errori anche dall’ultima sessione. Alle sue spalle hanno completato la top 10 i tedeschi Kuehn, Lesser e Peiffer.

Con quattro errori totali, il francese Martin Fourcade si è dovuto accontentare della 19esima posizione, uscendo dal podio dopo un’incredibile striscia in Coppa del Mondo che andava avanti addirittura dalla scorsa stagione, considerando le gare individuali. Il transalpino, in ogni caso, ha vinto senza problemi anche la classifica di specialità della mass start, andando ad aggiungerla alla generale e alle Coppette di sprint, inseguimento e individuale per completare una stagione irreale. Alle sue spalle Dominik Windisch, 20esimo con due errori commessi al tiro. Purtroppo, dopo aver sbagliato nella prima sessione, l’azzurro non è mai riuscito a riagganciare il primo gruppo, spendendo anche tante energie.













