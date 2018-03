Biathlon, Coppa del Mondo 2018: Domracheva conquista il sesto successo, a Makarainen la sfera di cristallo

Non poteva che concludersi con un finale thrilling la stagione della Coppa del Mondo di biathlon 2017-2018. Nella mass start di Tyumen, sotto una fitta nevicata, si è infatti decisa all’ultimo giro la classifica generale femminile. Il tutto mentre la bielorussa Darya Domracheva, grazie ad una grande rimonta, ha ottenuto il sesto successo stagionale nel massimo circuito Ibu.

Già vincitrice nella sprint di venerdì, Domracheva con il 19/20 è uscita dall’ultima serie in quinta posizione a 13.8 secondi dalla francese Chevalier, rimontata di gran carriera e poi terza sul traguardo a 6.6 secondi. Nel mezzo, in seconda posizione, la slovacca Paulina Fialkova, che ha provato a resistere al forcing della bielorussa, ma potrà comunque festeggiare il primo podio in carriera, a 1.8 secondi dalla vincitrice.

Alle loro spalle grande bagarre, perchè la lotta per le posizioni al di fuori del podio ha condizionato la classifica generale. Le due contendenti per la sfera di cristallo, la slovacca Anastasiya Kuzmina e la finlandese Kaisa Makarainen, sono uscita appaiate dal quarto poligono con tre errori complessivi commessi, ma è quest’ultima a conquistare la leadership, rimontando fino alla sesta posizione finale, mentre Kuzmina, undicesima all’arrivo, non è stata incisiva sugli sci come al suo solito. A 35 anni la finlandese bissa il successo nella generale ottenuto nella stagione 2013/2014, in quella che potrebbe essere l’ultima gara della sua carriera.

Buona prova al poligono per Dorothea Wierer con il 19/20, ma ha faticato a livello di passo sugli sci, chiudendo la sua gara in 19esima posizione a 1.01 dalla vincitrice, fallosa invece la sappadina Lisa Vittozzi (1+0+2+1) che ha terminato la stagione con la 28esima posizione a 2.10.

Ordine d’arrivo mass start femminile Tyumen (RUS):

1. Darya Domracheva BLR 1 35’27″4

2. Paulina Fialkova SVK 1 +1″8

3. Anais Chevalier FRA 0 +6″6

4. Vanessa Hinz GER 1 +9″6

5. Franziska Preuss GER 2 +9″8

6. Kaisa Makarainen FIN 3 +17″4

7. Tiril Eckhoff NOR 3 +26″1

8. Karoline Horchler GER 1 +26″4

9. Fuyuko Tachizaki JPN 1 +29″1

10. Anna Frolina KOR 3 +35″9

19. Dorothea Wierer ITA 1 +01″1

28. Lisa Vittozzi ITA 4 +2’10″8

