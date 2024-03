Sci di fondo, Campionati Italiani 2024: Giandomenico Salvadori e Martina Di Centa vincono le 10 km

Si sono disputate quest’oggi le due 10 km in skating per quanto riguarda i Campionati Italiani di sci di fondo 2024 in scena a Pragelato. Si tratta della seconda e terza competizione tricolore, dopo la staffetta mista che è andata in scena ieri.

In campo femminile, ad affermarsi è stata Martina Di Centa, che ha chiuso il percorso in 22’38″1. Precede di 13″7 Martina Bellini e di 20″3 Federica Sanfilippo, che ha recentemente annunciato l’addio alle competizioni per ritornare al suo biathlon, ma in veste di allenatrice. Quarto posto a 23″2 per Caterina Ganz e quinto 37″4 per Francesca Franchi.

In campo maschile, invece, è Giandomenico Salvadori che vince con il tempo di 19’34″3. Secondo ad appena sette decimi Martino Carollo, mentre a 7″4 finiscono assieme sul gradino più basso del podio Giuseppe Montello e Fabrizio Poli. Quinto a 8″5 Federico Pellegrino.

Per il poliziotto di Nus sono giorni, va detto, difficilissimi, come testimonia alla FISI: “Forse ho esagerato in cima alla seconda salita, adesso non ho le gambe per fare quelle accelerate a questa quota. Mi dispiace non essere riuscito a vincere, ci tenevo per quello che è successo due giorni fa, ci riproverò martedì nella Sprint e mercoledì nella 50 per Sergio“. Sergio è Favre, lo skiman suo concittadino, spesso dietro le quinte di tanti grandi trionfi azzurri, scomparso due giorni fa.