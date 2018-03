Beach volley, World Tour 2018 Muscat e Aalsmeer. Danimarca e Norvegia per l’Italbeach a caccia di risultati

Danesi per Abbiati/Andreatta, norvegesi per Rossi/Windisch. Sarà un doppio Italia-Scandinavia domattina nei due tornei 1 Stella che si prendono la scena in questro fine settimana del beach volley.

A Muscat, dove oggi Abbiati/Andreatta hanno superato lo scoglio delle qualificazioni, la coppia italiana ha la possibilità di ottenere un risultato di prestigio e nella prima sfida di giornata, domattina, nella semifinale del girone preliminare, affronterà alle 8 i danesi Martin Trans Hansen e Mads Rosager, per la prima volta (dopo tre eliminazioni nelle qualificazioni, due nei Satellite Cev e uno nel World Tour a Kish Island) sono in un main draw del circuito mondiale. L’altra semifinale del girone vede di fronte due coppie dell’Oman: Alhousni/Alshereiqi-Al-Jalbubi/Alhashmi: la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta non dovrebbe essere un problema per gli italiani.

Queste le semifinali dei quattro gironi. Pool A: Raoufi/Salemiinjehboroun (Iri)-Al Farsi/Aljalboubi (Oma), Hagenbuch/Metral (Sui)-Kissling/Zandbergen (Sui). Pool B: Bergmann/Harms (Ger)-Al Shibli/Alshibli (Oma), Lau/Wong (Hkg)-Mullner/Schnetzer (Aut). Pool C: Pourasgari/Vakili (Iri)-Alsubhi/Al Farsi (Oma), Bercik/Dumek (Cze)-Mirzaali/Salagh (Iri). Pool D: Alhousni/Alshereiqi (Oma)-Al-Jalbubi/Alhashmi (Oma), Abbiati/Andreatta (Ita)-Hansen/Rosager (Den).

Si inizia domani anche ad Aalsmeer, nell’impianto al coperto olandese che ospita, tra gli altri, gli allenamenti di Brouwer e Meeuwsen che partono con tutti i favori del pronostico. Domani, però, si gioca per la qualificazione al main draw e c’è anche una coppia italiana al via, quella composta da Enrico Rossi (che qui ha vinto poco più di quattro mesi fa in coppia con Caminati) e Jakob Windisch. Gli azzurri affronteranno alle 13.10 i norvegesi Helland/Gamlemoen, non proprio due atleti di primo pelo (28 e 30 anni), che sono però al loro primo torneo assieme nel World Tour dopo i tre Satellite Cev dello scorso anno con il nono posto di Sjofok come miglior risultato. In caso di vittoria, Rossi/Windisch affronteranno la vincente della sfida tra i ciprioti Liotatis/Savvidis e i danesi Overgaard/Jonassen nella sfida decisiva per l’ingresso nel tabellone principale.

Queste le sfide del primo turno delle qualificazioni: Zhuravel/Gordieiev (Ukr)-Immers/Blom (Ned), Abell/Thomsen (Den)-Fecteau-Boutin/Rosso-Bonneau (Can), Breer/Haussener (Sui)-Herrmann/Annerstedt (Swe), Poniewaz/Kulzer (Ger)-Cook/Miedzybrodzki (Sco), Rossi/Windisch (Ita)-Helland/Gamlemoen (Nor), Overgaard/Jonassen (Den)-Liotatis/Savvidis (Cyp), Myslivecek/Pihera (Cze)-Mesa/García (Esp), Kindl/Klaffinger (Aut)-Koko/Danang (Ina)