Beach volley, World Tour 2018 Muscat. Andreatta/Abbiati: sfida per il main draw, semaforo rosso per Monduzzi/Basti

Una coppia azzurra avanti, una che si ferma dopo il primo turno delle qualificazioni. Questo l’esito della prima mattinata di gare dedicate alle qualificazioni del Torneo 1 Stella di Muscat, in Oman. Come da pronostico Andreatta/Abbiati hanno superato il turno battendo senza problemi, 2-0 (21-10, 21-9), i padroni di casa Nasser/Mohamed e conquistando l’accesso al secondo turno dove affronteranno alle 12 ora italiana i canadesi Hoey/Kopp, che hanno sconfitto 2-0 (21-17, 22-20) i croati Pribanic/Jercic. Per Hoey/Kopp, che assieme avevano affrontato un Mondiale Under 18 nel 2012 a Larnaca, finendo al 25mo posto, si tratta del secondo torneo in coppia dopo l’eliminazione in qualificazione subita a Shepparton un mese fa. Quella di questa mattina, dunque, è stata la prima vittoria in assoluto in un torneo del World Tour.

Niente da fare, invece, per i veterani Emanuele Monduzzi e Andrea Basti che si sono arresi con il punteggio di 2-0 (21-11, 21-10), al termine di un match a senso unico, agli iraniani Salagh/Mirzaali che dunque si qualificano per il secondo turno.

Così il primo turno di qualificazioni: Heidrich/Gerson (Sui)-Badar/Faisal (Oma), Wheelan/Humana-Paredes (Can)-Rosager/Trans (Den), Métral/Hagenbuch (Sui)-Friedl/Trummer (Aut) 2-0 (21-16, 21-18), Jones/Batrane (Eng)-Shimizu/Tsuchiya (Jpn) 1-2 (21-17, 13-21, 10-15), Andreatta/Abbiati (Ita)-Nasser/Mohamed (Oma) 2-0 (21-10, 21-9), Hoey/Kopp 8Can)-Pribanic/Jercic (Cro) 2-0 (21-17, 22-20), Salagh/Mirzaali (Iri)-Monduzzi/Basti (Ita) 2-0 (21-11, 21-10), Karpa/Sievers (Ger)-KIissling/Zandbergen (Sui).

Così il secondo turno di qualificazioni (dalle 12): Andreatta/Abbiati (Ita)-Hoey/Kopp (Can), Métral/Hagenbuch (Sui)-Shimizu/Tsuchiya (Jpn).