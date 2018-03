Beach volley, World Tour 2018 Goteborg. Tie break fatale: Abbiati/Andreatta domani in campo per conquistare gli ottavi

Sconfitta al tie break, al termine di una sfida molto combattuta, per Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta nella semifinale del girone preliminare del torneo Satellite Cev di Goteborg in Svezia. Ad avere la meglio in rimonta sono stati gli austriaci Schnetzer/Mullner che avevano perso un primo set tiratissimo con il punteggio di 25-23. Nel secondo set gli austriaci sono partiti meglio, scattando avanti 10-7 ma Abbiati e Andreatta grazie alla difesa sono riusciti ad impattare a quota 11 punti, poi però il crollo degli azzurri che nel finale di set hanno litigato un po’ con la fase cambio palla e si sono dovuti arrendere con il punteggio di 21-14.

Nel terzo set si gioca punto a punto fino al 7-7, poi scatto avanti degli austriaci (9-7) subito rintuzzato da Abbiati/Andreatti che pareggiano a quota 9. Si procede sul filo dell’equilibrio con gli austriaci sempre avanti fino al 14-13 quando Andreatta commette un errore sul lungolinea a scavalcare il muro e regala la finale del girone a Schnetzer/Mullner (13-15). Gli azzurri torneranno in campo domani contro la perdente della sfida tra i lettoni Regza/Smits e gli svedesi padroni di casa Herrmann/Simonsson. Chi vince è agli ottavi, chi perde chiude al 13mo posto.