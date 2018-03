Beach volley, World Tour 2018. Ecco i Satellite CEV che da quest’anno fanno parte del circuito Mondiale

E’ di poche settimane fa la notizia dell’accordo fra CEV e FIVB per la trasformazione (in realtà è uno sdoppiamento) dei tornei finora denominati Satellite CEV e che da ora in poi saranno torneo 1 Stella World Tour. Una decisione che non ha trovato entusiasmi particolari nell’ambiente, con qualche coppia che si vedrà la strada chiusa per l’ingresso in Main Draw e anche in Tabellone.

Si inizia dal 29 marzo all’1 aprile a Goteborg (Svezia) per un torneo riservato agli uomini. Si prosegue dal 17 al 20 maggio a Aydin (Turchia) con un torneo double gender.. Poi Ankara (Turchia) dal 28 maggio all’1 giugno, a Baden (Austria) dal 13 al 17 giugno (double gender), a Manavgat (Turchia) dal 21 al 24 giugno (double gender), ad Anapa (Russia) dal 5 all’89 luglio, a Samsun (Turchia) dal 26 al 29 luglio (double gender), a Lubijana (Slovenia) dal 3 al 5 agosto (double gender) e a Vaduz (Liechtenstein) dall’8 al 12 agosto (double gender). A questi potrebbero aggiungersi altri tornei CEV a breve.