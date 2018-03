Beach volley, World Tour 2018. Abbiati/Andreatta a caccia dei quarti di finale

Scatta fra qualche minuto a Goteborg la semifinale del girone preliminare del torneo Satellite Cev che vede impegnati gli azzurri Abbiati e Andreatta contro la coppia austriaca composta da Daniel Mullner e Florian Schnetzer. Gli austriaci, teste di serie numero 10, ed in una carriera che inizia ad essere decennale, hanno collezionato un podio internazionale a testa. Mullner, in coppia con Wutzl, terzo in un Satellite Cev ad Antalya in Turchia nel 2014, mentre Schnetzer (in coppia con Eglseer, reduce proprio dall’esperienza pluriennale con Mullner) a Langkawi, secondo nel torneo 1 Stella dello scorso anno. Il miglior risultato assieme è stato il quinto posto dello scorso settembre a Montpellier (1 Stella Fivb).

Coppia temibile ma non imbattibile, quella austriaca, per il duo italiano che se la vedrà poi con vincente o perdente dell’altra sfida del girone in programma più tardi, quella tra i lettoni Regza/Smits e gli svedesi Herrmann/Simonsson.

Così le semifinali dei gironi (alcune si sono già disputate): Pool D: Lysikowski/Rudol (Pol)-Myslivecek/Pihera (Cze), Appelgren/Boman (Swe)-Overgaard/Jonassen (Den). Pool C: Thole/Wickler (Ger)-Breer/Haussener (Sui) 2-0 (21-16, 21-15), Nurminen/Siren (Fin)-Åhman/Annerstedt (Swe) 2-0 (21-16, 21-14). Pool B: Abbiati/Andreatta (Ita)-Schnetzer/Müllner (Aut), Regza/Smits (Lat)-Herrmann/Simonsson (Swe). Pool A: Penninga/Van Steenis (Ned)-Retterholt/Solhaug (Nor), Boehlé/van de Velde (Ned)-Tholse/Molin (Swe).