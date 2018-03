Beach volley, World Tour 2018 Aalsmeer. Brouwer/Meeuwsen avanti col brivido nel “festival” olandese

Tre coppie olandesi nelle finali dei gironi preliminari: questo il primo verdetto della giornata di apertura del tabellone principale del Torneo 1 Stella di Aalsmeer in Olanda che non vede azzurri al via, dopo l’eliminazione alle qualificazioni di Rossi/Windisch.

Massiccia la presenza delle coppie di casa che hanno dettato legge nel primo turno e potrebbero raggiungere in massa la seconda fase del torneo, mentre le sorprese sono rappresentate dalla coppia thailandese Candra/Ashfiya che ha superato il binomio danese Jonassen/Overgaard, che aveva eliminato gli azzurri nelle qualificazioni e quella neozelandese O’Dea/O’Dea che ha battuto al tie break i polacchi Kujawiak/Paszkowski. Questa sera si giocano le finali dei gironi che assegnano i posti già nei quarti di finale, domani le finali per il terzo posto, gli ottavi e i quarti di finale.

Così le semifinali dei gironi preliminari: Pool A: Brouwer/Meeuwsen (Ned)-van der Ham/Vismans (Ned) 2-0 (21-16, 22-20), Betzien/Erdmann (Ger)-Gorbenko/Ivanov (Rus) 2-1 (21-15, 15-21, 15-7). Pool B: Bouter/Varenhorst (Ned)-Kulzer/Poniewaz (Ger) 2-0 (21-13, 21-17), Lysikowski/Rudol (Pol)-Darkuncoro/Pribadi (Ina) 2-1 (14-21, 21-15, 15-8). Pool C: Ashfiya/Rachmawan (Ina)-Jonassen/Overgaard (Den) 2-0 (26-24, 21-11), Barthelemy/Di Giantommaso (Fra)-Penninga/van Steenis (Ned) 1-2 (21-18, 18-21, 17-19). Pool D: Boehle/van de Velde (Ned)-Abell/Thomsen (Den) 0-2 (20-22, 17-21), Kujawiak/Paszkowski (Pol)-O’Dea/O’Dea (Nzl) 1-2 (13-21, 21-16, 12-15)

Finali per il primo posto (vincente ai quarti, perdente agli ottavi): Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Betzien/Erdmann (Ger), Bouter/Varenhorst (Ned)-Lysikowski/Rudol (Pol), Ashfiya/Rachmawan (Ina)-Penninga/van Steenis (Ned), Abell/Thomsen (Den)-O’Dea/O’Dea (Nzl).

Finali per il terzo posto (vincente agli ottavi, perdente 13mo posto): van der Ham/Vismans (Ned)-Gorbenko/Ivanov (Rus), Kulzer/Poniewaz (Ger)-Darkuncoro/Pribadi (Ina), Jonassen/Overgaard (Den)-Barthelemy/Di Giantommaso (Fra), Boehle/van de Velde (Ned)-Kujawiak/Paszkowski (Pol).