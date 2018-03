Basket, Serie A 2018: Trento vince in trasferta a Reggio Emilia

Uno scontro diretto importantissimo per l’ottava posizione. Grissin Bon Reggio Emilia e Dolomiti Energia Trentino si sono sfidate nell’anticipo della ventesima giornata del campionato di Serie A di basket 2017-2018: successo, in trasferta, per l’Aquila Trento, che si è imposta con il punteggio di 82-68.

Il match, di fatto, si è risolto nel primo quarto: con un parziale di 27-11 Trento ha indirizzato la contesa, addirittura con un 9-0 in apertura che ha affossato le speranze della Reggiana. I trentini hanno impiegato poco a raggiungere la doppia cifra di vantaggio, arrivando a toccare anche il +20 sul 32-12, sintomo anche di una squadra avversaria in palese difficoltà sui due lati del campo. Nel finale del primo tempo Reggio Emilia è riuscita a reagire e quantomeno si è riportata a poco più di 10 lunghezze dalla formazione avversaria.

Ad inizio terzo parziale, Reggio Emilia ha provato in tutti i modi a rimontare, ma non è mai riuscita a rientrare definitivamente in partita, pur arrivando a toccare il -4 poco prima dell’ultimo mini intervallo. Già ad inizio quarto quarto, però, Trento ha rispedito Reggio a 10 punti di distanza, chiudendo definitivamente il match e ritrovando un margine di sicurezza fino al netto +14 conclusivo. Per le statistiche, 22 punti di Shavon Shields per Trento, unico anche solo ad avvicinarsi a quota 20. A Reggio Emilia non sono bastati i 18 punti del solito Amedeo Della Valle, miglior realizzatore della squadra.













Credit: Ciamillo