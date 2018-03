LIVE Lokomotiv Kuban-Reggio Emilia, semifinale Eurocup 2018 in DIRETTA: la Grissin Bon cerca l’impresa in gara-1

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lokomotiv Kuban-Grissin Bon Reggio Emilia, sfida valevole per gara-1 della semifinale di Eurocup 2018. Servirà una straordinaria impresa alla squadra italiana, che per volare in finale è obbligata a vincere in terra russa almeno una volta. Un compito, però, difficilissimo per il Lokomotiv ha un record in questa Eurocup di 18-0 ed è ad una sola vittoria dalla striscia record di vittorie consecutive in questa competizione, ottenuta sempre dal Kuban con 19 successi nella stagione 2014/2015. Il Lokomotiv ha la miglior difesa dell’intero torneo con i suoi 68.8 punti subiti di media a partita, ma anche Reggio non è molto distante, terza con 75.0 punti di media. La Grissin Bon nei quarti è già riuscita ad eliminare una squadra russa, lo Zenit San Pietroburgo, ma almeno in gara-1 mancherà Amedeo Della Valle, out per un problema alla schiena. Un’assenza che rende ancora più difficile la trasferta a Kuban e che porta la squadra di Menetti a compiere l’ennesima impresa della sua Eurocup.

Palla a due alle ore 17.45 e non perdetevi nulla con la diretta di OA Sport della gara-1 di semifinale tra Lokomotiv Kuban e Grissin Bon Reggio Emilia.













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

Credit Ciamillo