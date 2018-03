Basket, Gianmarco Pozzecco torna in panchina! Sarà l’allenatore della Fortitudo Bologna

Gianmarco Pozzecco è pronto per tornare in panchina! Il leggendario Poz, infatti, ha firmato un contratto biennale con la Fortitudo Bologna, la squadra per cui aveva giocato dal 2002 al 2005. L’ex play sostituirà coach Matteo Boniciolli che ha deciso di rinunciare all’incarico per motivi di salute. Il 45enne eredita una squadra che si trova in seconda posizione nel girone Est della Serie A2: la Effe è a due soli punti dalla capolista Trieste e insegue la promozione nel massimo campionato italiano di basket anche se le ultime settimane sono state molto complicate (tre sconfitte consecutive con Ravenna, Trieste e Forlì).

Pozzezzo sarà così alla sua terza esperienza da allenatore dopo quelle con Capo d’Orlando (2012-2014) e Varese (2014-2015), senza dimenticarsi dell’avventura in Croazia come vice di Mrsic al Cedevita Zagabria.













(foto pagina Facebook Gianmarco Pozzecco)