Calcio, grandi novità per la Champions League 2019: aggiunta la quarta sostituzione, tolto il vincolo sui calciatori

La Champions League e l’Europa League 2018-2019 saranno davvero rivoluzionarie. Sono infatti stati modificati gli orari d’inizio delle partite ma non solo. Una delle grandi novità, infatti, sarà la possibilità di effettuare la quarta sostituzione: un cambio in più in aggiunta agli attuali tre. Attenzione però perché la sostituzione integrativa sarà a disposizione soltanto per i tempi supplementari dei turni a eliminazione diretta. Sarà comunque un aiuto in più per gli allenatori che potranno così avere forze fresche in più per i trenta minuti che valgono il passaggio del turno o la conquista del trofeo. Le rose rimangono da 18 giocatori ma per le Finali verrà allargata a 23.

L’altra grande novità riguarda la cancellazione dei vincoli sull’inserimento nelle liste UEFA di calciatori che avevano già giocato competizioni internazionali con altri club nella stagione in corso: “Per quanto riguarda la registrazione dei giocatori dopo la fase a gironi di Champions League ed Europa League, un singolo club potrà inserire in rosa tre nuovi calciatori idonei senza alcuna restrizione“.













(foto Gianfranco Carozza)