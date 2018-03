Basket femminile, Playoff Serie A1: l’analisi dei quarti. Schio, Venezia e Ragusa favorite. Che sfida Napoli-Lucca

Dopo una lunga stagione regolare, la Serie A1 di basket femminile entra nella fase che porterà allo scudetto. Da martedì cominciano i quarti di finale dei play off e probabilmente inizia anche la sfida al Famila Schio. La squadra veneta è la grande favorita per la conquista del tricolore e sfiderà la Pallacanestro Broni in un accoppiamento dal pronostico già scritto.

In semifinale Schio affronterà la vincente della serie che mette di fronte la Saces Napoli e la Gesam Lucca, in quello che probabilmente è il quarto più equilibrato. Le campane hanno il fattore campo dalla loro ed hanno disputato un’ottima stagione, mentre le campionesse in carica hanno vissuto un anno sull’altalena e rischiano di abbandonare il loro trono già ai quarti.

Con il favore del pronostico nei quarti di finale ci sono anche la Reyer Venezia (reduce dalla fantastica impresa che è valsa la finale in Eurocup) e la Passalacqua Ragusa. Le venete affronteranno la Fixi Torino, mentre appare più complicata (possibile arrivo in gara-3) la sfida delle siciliane con la Fila San Martino.

Il tabellone dei playoff della Serie A1

(1) Famila Wuber Schio – (8) Pall. Femm. Broni

(4) Saces Mapei Givova Dike Napoli – (5) Gesam Gas&Luce Lucca

(2) Umana Reyer Venezia – (7) Fixi Piramis Torino

(3) Passalacqua Trasporti Ragusa – (6) Fila San Martino

Il programma dei quarti di finale

Martedì 3 aprile

ore 19.30 Umana Reyer Venezia – Fixi Piramis Torino, gara-1

Mercoledì 4 aprile

ore 20.30 Famila Wuber Schio – Pall. Femm. Broni 93, gara-1

ore 20.30 Saces Mapei Givova Dike Napoli – Gesam Gas&Luce Lucca, gara-1

Giovedì 5 aprile

ore 20.30 Passalacqua Trasporti Ragusa – Fila San Martino

Venerdì 6 aprile

ore 20.30 Fixi Piramis Torino – Umana Reyer Venezia, gara-2

Domenica 8 aprile

ore 18.00 Pall. Femm. Broni 93 – Famila Wuber Schio, gara-2

ore 18.00 Gesam Gas&Luce Lucca – Saces Mapei Givova Dike Napoli, gara-2

Mercoledì 11 aprile

ore 19.00 Fila San Martino – Passalacqua Trasporti Ragusa, gara-2

Venerdì 13 aprile

ore 20.30 Famila Wuber Schio – Pall. Femm. Broni 93, ev. gara-3

ore 20.30 Saces Mapei Givova Dike Napoli – Gesam Gas&Luce Lucca, ev. gara-3

Sabato 14 aprile

ore 18.30 Umana Reyer Venezia – Fixi Piramis Torino, ev. gara-3

ore 20.30 Passalacqua Trasporti Ragusa – Fila San Martino, ev. gara-3













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo