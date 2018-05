Basket femminile, Finale Scudetto 2018: Ragusa è perfetta e batte ancora Schio. Si va a gara-5!

La Finale Scudetto della Serie A1 di basket femminile sarà decisa a gara-5. La Passalacqua Trasporti Ragusa ha battuto il Famila Schio anche in gara-4, 73-66, riportando la serie in Veneto, per il quinto e decisivo episodio. Le siciliane hanno messo in scena un’altra grande prestazione di squadra, trascinate, come al solito, da Dearica Hamby (22 punti e 8 rimbalzi) e Astou Ndour (21 punti), che hanno messo a ferro e fuoco la difesa delle orange, incapaci di trovare contromisure efficaci.

Schio ha dovuto fare a meno di Isabelle Yacoubou, sostituita da Marzia Tagliamento (8 punti con 4/4 dal campo), assenza che alla fine ha inciso in maniera decisiva. Non sono bastati i 16 punti messi a referto da Endene Miyem, oltre agli 11 di Francesca Dotto. Cecilia Zandalasini si è fermata a 9, tirando con 4/11 dal campo: la stella della Nazionale è stata fondamentale per ricucire nel secondo periodo lo strappo aperto da Ragusa nei primi 10′, insieme alla slovacca Zofia Hruscakova (8 punti).

Lo stesso schema si è ripetuto nel finale del terzo periodo, quando sono state ancora una volta Zanda e Zofia a trascinare Schio. Non è stata una partita facile per la ragazza di Broni, a lungo impegnata in discussioni con la terna arbitrale: un nervosismo sbocciato nel fallo tecnico del quarto periodo che l’ha messa definitivamente fuori dalla gara. Il Famila è stato comunque in grado di tenere viva la partita fino alla fine, senza però mai avvicinarsi definitivamente. Ndour e Hamby hanno così chiuso i conti nel finale: si va a gara-5.

Il tabellino

Passalacqua Ragusa- Famila Wuber Schio 73-66 (30-19, 14-21, 16-15, 13-11)

Ragusa: Consolini 9, Gorini, Valerio ne, Spreafico 1, Formica 4, Rimi ne, Miccoli ne, Soli 5, Bongiorno ne, Hamby 22, Kuster 11, Ndour 21

Schio: Gatti ne, Miyem 16,Tagliamento 8, Anderson 10, Masciadri, Hruscakova 8, Zandalasini 9, Dotto 11, Macchi 4













