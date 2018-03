Basket femminile, Playoff A1 2018: il tabellone completo. Programma, orari e tv

La lunga stagione del basket femminile è pronta per entrare nella fase conclusiva, quella dei playoff. Dopo la stagione regolare e il Round of Challenges, la Serie A1 vede cominciare la lotta per lo Scudetto. La migliore dopo le due fasi è stata il Famila Schio, con un margine di sei punti sulla Reyer Venezia e addirittura quattordici sulla Passalacqua Ragusa.

Al quarto posto l’ha spuntata la Dike Napoli, precedendo nella parità le campionesse in carica della Gesam Gas&Luce Lucca e la Fila San Martino. Chiudono il lotto delle qualificate la Fixi Piramis Torino e la Pallacanestro Broni.

I playoff prevedono quarti, semifinali e finale, tutte in serie al meglio delle cinque gare. Ancora non si conosce con precisione il calendario della postseason ma non mancheremo di aggiornarvi appena questo sarà reso noto. Per la trasmissione delle partite sarà Sportitalia il canale di riferimento, con il palinsesto stabilito di volta in volta.

Il tabellone dei playoff della Serie A1

(1) Famila Wuber Schio – (8) Pall. Femm. Broni

(4) Saces Mapei Givova Dike Napoli – (5) Gesam Gas&Luce Lucca

(2) Umana Reyer Venezia – (7) Fixi Piramis Torino

(3) Passalacqua Trasporti Ragusa – (6) Fila San Martino













alessandro.tarallo@oasport.it

Credit: Ciamillo