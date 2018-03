Basket, Eurolega 2018: l’Olimpia Milano ci prova e lotta, ma il Real Madrid è più forte e sbanca il Forum

Dopo due vittorie consecutive, l’Olimpia Milano viene sconfitta in casa dal Real Madrid per 88-77. Spagnoli sempre in controllo e superiori alla squadra di Pianigiani, che comunque gioca una buona partita cercando di non mollare fino all’ultimo.

All’Olimpia non basta un Curtis Jerrells da 18 punti, in doppia cifra chiudono anche Goudelock (11), Kuzminskas (11) e Micov (10). Il Real è riuscito a sopperire anche all’assenza di Luka Doncic, trovando nella coppia Ayon (15 punti) e Campazzo (14) l’asse vincente di questa sfida.

Real Madrid che parte subito forte e si porta sul 7-2 con la tripla di Carroll. Milano fatica in attacco e un’altra bomba dell’americano firma il +10 (2-12). L’Olimpia comunque non si scompone e riesce a reagire, portandosi con il canestro di Kuzminska sul -3 (17-20). Il finale di quarto, però, è tutto di marca spagnola e la tripla di Campazzo sulla sirena firma il 25-17 dei primi dieci minuti.

Milano, però, gioca bene e due bombe di Jerrells e Kuzminskas fanno impazzire il Forum, con i padroni di casa che si portano sul -2 (23-25). Si resta sul filo dell’equilibrio per alcuni minuti, ma quando il Real decide di accelerare non c’è scampo per l’Olimpia. Tripla di Thompkins e +12 spagnolo (30-42). All’intervallo gli ospiti sono avanti 49-36.

Si rientra in campo con Milano che prova ad avvicinarsi, ma nuovo allungo del Real Madrid che si porta addirittura sul +18 (42-60) con l’ennesima bomba di Carroll. L’Olimpia prova in qualche modo ad avvicinarsi agli ospiti, ma gli spagnoli sono superiori è prima dell’ultima sirena Milano è sotto 68-54. La formazione di Pianigiani non molla e prova anche nell’ultimo quarto a rimontare. Il Real, però, vola sul +18, ma Jerrells e Bertans riportano sul -8 i padroni di casa. Non c’è possibilità di recupero e alla fine vincono gli spagnoli 88-77.

L’ultimo quarto prosegue sulla falsariga dei precedenti: Milano si sbatte, ma il Real è superiore in tutto. Pianigiani potrebbe far riposare i big in vista dell’importante partita di campionato, ma evidentemente preferisce non prendere un’imbarcata troppo vistosa. Quando tutto sembra finito, Milano ha un nuovo scatto d’orgoglio e a meno di 3’ dalla fine si ritrova sul -8 (74-83), ma il Real ricomincia a difendere e quando Jerrells, nell’ultimo minuto, sbaglia una tripla sul 74-85, i giochi si chiudono. Finisce 77-88

Questo il tabellino della partita

AX ARMANI EXCHANGE OLIMPIA MILANO – REAL MADRID 77-88 (17-25; 19-24; 18-19; 23-20)

Milano: Goudelock 11, Micov 10, Pascolo, Tarczewski 5, Kuzminskas 11, Cinciarini 7, Cusin, Abass, M’Baye, Bertans 8, Jerrells 18, Gudaitis 7

Real Madrid: Causer 3, Randle 5, Randolph 9, Fernandez 9, Reyes, Campazzo 14, Ayon 15, Yusta, Carroll 12, Tavares 6, Thompkins 5, Taylor 10













Credit: Ciamillo