Basket, 21a giornata Serie A 2018: Trento supera Varese nell’anticipo

La Dolomiti Energia Trento vince l’anticipo della 21a giornata del campionato di basket. Successo per 82-74 della squadra di coach Buscaglia contro la Openjobmetis Varese. I padroni di casa ottengono due punti importanti in chiave playoff, salendo ora al settimo posto a quota 22 punti, mentre Varese resta ferma a 16 e probabilmente dice addio alle speranze di qualificarsi alla post season.

Grande prova di Joao Gomes, miglior marcatore della serata con 20 punti. In casa Trento chiudono in doppia cifra anche Franke (13), Sutton (12), Silins (11); mentre a Varese non bastano i 19 punti di Stanley Okoye.

Buon inizio di Varese che alla prima sirena è avanti 20-17, ma la partita si decide nei secondo dieci minuti, quando Trento costruisce un parziale di 24-11, toccando la doppia cifra di vantaggio all’intervallo. Al rientro in campo la Dolomiti ha poi controllato il vantaggio nei restanti venti minuti, centrando una vittoria importante

Questo il tabellino della partita

DOLOMITI ENERGIA TRENTO – OPENJOBMETIS VARESE 82-74 (17-20; 24-11; 19-21; 22-22)

Trento: Franke 13, Sutton 12, Silins 11, Forray 8, Conti, Flaccadori 3, Gomes 20, Doneda, Hogue 6, Lechthaler, Shields 9

Varese: Avramovic 13, Bergamaschi, Natali 2, Vane 14, Okoye 19, Tambone 2, Cain 13, Delas, Ivanaj, Ferrero, Wells 11, Larson













