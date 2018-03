Baseball, l’Italia perde 1-0 con la Repubblica Ceca nel primo incontro della seconda settimana di Spring Training

Inizia con una sconfitta la seconda settimana dello Spring Training di Messina per la Nazionale Italiana di baseball. Nel primo dei tre incontri con la Repubblica Ceca gli azzurri sono stati battuti per 1-0.

Si è giocato sui 7 inning e, a dispetto di quanto dica il punteggio, le occasioni ci sono state: il format particolare, però, prevedeva anche un numero limitato di lanci per ogni ripresa, al fine di non sottoporre ad un eccessivo stress i lanciatori. Per l’Italia ha cominciato Alex Maestri, che in tre inning non ha concesso nessuna base. Quando è uscito lui, ecco il punto ceco, con Ludovico Coveri che ha regalato 2 basi e 1 singolo prima della valida di Junec. L’Italia ha così provato ad orchestrare la reazione e l’occasione per il pareggio è arrivata al sesto inning: 1 base ball, 1 errore e 1 colpito a basi piene non sono bastati, perché sono arrivati 2 out consecutivi prima del limite del 25° lancio della ripresa.

Dopo le due di settimana scorsa con la Germania, arriva la terza sconfitta per la squadra di Gilberto Gerali, ancora “arrugginita” dalla pausa invernale (solo 3 singoli). Ma è anche a questo che serve questo Spring Training, a riprendere contatto col diamante e provare le novità in vista del prosieguo della stagione (l’Italia affronterà Harleem Week e Super Six in Olanda, rispettivamente a luglio e settembre).













Foto: Oldmanagency – Comunicato FIBS