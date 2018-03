Baseball, Italia battuta dalla Repubblica Ceca nell’ultima amichevole della Spring Training

Si chiude con una sconfitta con la Repubblica Ceca, la seconda in tre giorni, la seconda settimana della Spring Training di Messina per l’Italia. Gli azzurri sono stati battuti per 4-0 dai cechi, al termine di un incontro fortemente condizionato dal meteo. Si è giocato infatti sotto una pioggia leggera con raffiche di vento insistenti e fastidiose.

Le due squadre hanno deciso, complici le condizioni ambientali, di giocare sulle 5 riprese (anziché 7 come nei giorni scorsi). Gerali ha effettuato molti cambi rispetto ai giorni scorsi, dando spazio ai giocatori meno impegnati. A cominciare è stato Alex Bassani, in difficoltà sin dall’avvio, poi sostituito da Fabiani: i due hanno subito un fuoricampo a testa, entrambi di Junec, prima nel primo, poi nel quinto inning. Al contrario, l’Italia in attacco ha fatto molto poco, con solo 2 valide portate a casa nel terzo inning, quando Grimaudo si è spinto fino in terza senza però riuscire a realizzare.

La Spring Training dell’Italia si chiude così con una sola vittoria in sei partite tra Germania e Repubblica Ceca, a fronte di quattro sconfitte e un pari.













