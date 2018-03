Atletica, Usain Bolt pronto per il provino col Borussia: può diventare un calciatore professionista?

Usain Bolt riuscirà a convincere il Borussia Dortmund? C’è grande attesa per il provino dell’uomo più veloce della Terra che venerdì 23 marzo (ore 10.30) calcherà il prato del campo di allenamento della squadra tedesca: sarà messo sotto esame dai dirigenti per capire se potrà davvero giocare a calcio da professionista. Il pluri Campione Olimpico e del Mondo dei 100m e dei 200m ha ufficializzato quello che è un vero e proprio evento: da anni sogna di poter giocare con il pallone sui massimi palcoscenici e ora ha l’occasione d’oro per poter convincere un club importante. Il 31enne giamaicano vorrebbe giocare come ala sinistra, in modo da sfruttare tutta la sua forza e velocità.

La domanda che tutti gli appassionati si stanno facendo è se Usain Bolt potrà davvero essere competitivo tra i professionisti. Come reagirà ai contrasti con gli avversari, come si comporterà con il tocco di palla, come reggerà uno sforzo prolungato, come si integrerà con la squadra? Sono quesiti a cui presto potremo avere una risposta.

🏃‍♂️ Das Training am Freitag, 23.03. um 10.30 Uhr mit @usainbolt ist öffentlich. Einlass an der Adi-Preißler-Allee ist ab 9.45 Uhr, die Kapazität ist begrenzt. #BVBolt pic.twitter.com/tMXu7qfaRA — Borussia Dortmund (@BVB) March 21, 2018













(foto FIDAL/Colombo)