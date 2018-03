Arsenal-Milan, come vederla in tv? Il palinsesto completo e l’orario della partita. Le probabili formazioni

Il Milan è chiamato ad un’impresa improba in casa dell’Arsenal nella gara di ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League di calcio: ribaltare all’Emirates Stadium lo 0-2 maturato giovedì scorso a San Siro. Servirà dunque un miracolo sportivo nella partita che si disputerà domani, giovedì 15 marzo alle ore 21.05 a Londra.

Il match, come sempre accade per l’Europa League, verrà trasmesso in diretta tv da Sky Sport e Sky Calcio, nonché in streaming su SkyGo. OA Sport, come al solito vi proporrà la diretta live testuale della sfida con tanto di pagelle live della sfida. Di seguito il programma completo dell’incontro.

Giovedì 15 marzo ore 21.05

Arsenal-Milan

diretta tv su Sky Sport 1 e Sky Calcio 1

diretta streaming su SkyGo

diretta live testuale con pagelle live su OA Sport

Gattuso tenterà il colpaccio cambiando due elementi della formazione titolare a Milano: Kalinic sostituirà Cutrone e Montolivo prenderà il posto di Biglia. Wenger invece dovrebbe operare un solo cambio, con il rientrante Lacazette al posto di Welbeck. Di seguito le probabili formazioni della sfida.

Arsenal (4-3-2-1): Ospina; Chambers, Koscielny, Mustafi, Kolasinac; Ramsey, Xhaka, Wilshere; Mkhitaryan, Ozil; Lacazette. All.: Wenger.

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Montolivo, Bonaventura; Suso, Kalinic, Calhanoglu. All.: Gattuso.













Foto: Gianfranco Carozza

