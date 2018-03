America’s Cup 2021, colpaccio di Luna Rossa: James Spithill torna in squadra!

Grande acquisto di Luna Rossa che vuole fare le cose in grande per l’America’s Cup 2021. Il vincitore delle edizioni 2010 e 2013 a bordo di Team Oracle, torna a fare parte del sodalizio italiano per cui aveva già militato nel 2007 (Prada perse la finale di Louis Vuitton Cup contro New Zealand).

A confermare la notizia è stata Luna Rossa che si è così garantita le prestazioni dell’australiano, pluricampione mondiale in diverse classi, un predestinato nella vela che ha legato il suo nome alla mitica America’s Cup.















(foto pagina Facebook Luna Rossa)