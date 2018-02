Volley, SuperLega 2018 – Perugia scatenata, demolita Civitanova: ipotecata la regular season! Zaytsev e Bata da primo posto

Perugia ha sconfitto Civitanova per 3-1 (23-25; 25-22; 25-19; 25-20) nel big match della 22^ giornata di SuperLega e ha messo una seria ipoteca sul primo posto al termine della regular season. I Block Devils hanno surclassato la Lube e allungano in maniera definitiva in testa alla classifica del massimo campionato italiano di volley maschile: ora i ragazzi di coach Bernardi hanno sette lunghezze di vantaggio sui Campioni d’Italia, un margine importante quando mancano soltanto quattro turni al termine della stagione regolare. La corazzata di patron Sirci, vincitrice della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana, è a un passo dell’entrare nella griglia dei playoff scudetto con il numero 1, una vera pole position nella corsa verso il tricolore mai vinto.

Perugia si sta dimostrando letteralmente imbattibile e ha battuto Civitanova per la quarta volta in stagione su cinque incontri giocati: un vero e proprio dominio che è stato suggellato anche questa sera di fronte ai 4000 spettatori di un PalaEvangelisti letteralmente gremito, festante per un risultato acquisito al termine di una serata indimenticabile.

Gli umbri hanno perso il primo set, poi si sono ricompattati com’era successo due settimane fa nella Finale di Coppa italia vinta contro i marchigiani e hanno pigiato sull’acceleratore dominando l’incontro. Show personale di un indemoniato Aleksandar Atanasijevic (23 punti, 2 muri e 2 aces), prestazione solidissima da parte dei martelli Ivan Zaytsev (12 punti, 2 muri) e di Aaron Russel (13, 2 aces), doppia cifra anche per il centrale Marko Podrascanin (10, 4 muri), grande prova anche da parte del libero Massimo Colaci. Civitanova ha pagato le precarie condizioni dell’opposto Tsvetan Soolov (9), il cuore di Taylor Sander (16) e di Osmany Juantorena (15) non è bastato per tenere aperti i conti per il primo posto: ora Civitanova dovrà difendersi dall’attacco di Modena (lontana quattro punti ma con una partita giocata in meno), in palio la piazza d’onore e il vantaggio del campo in un’eventuale semifinale.

# SQUADRA PUNTI PARTITE GIOCATE VITTORIE 1. Perugia 60 22 20 2. Civitanova 53 22 18 3. Modena 49 21 16 4. Verona 39 21 14 5. Trento 39 21 14 6. Piacenza 35 21 13 7. Milano 34 21 11 8. Ravenna 32 21 11 9. Padova 30 21 9 10. Monza 22 21 7 11. Latina 22 21 6 12. Vibo Valentia 12 21 4 13. Castellana Grotte 10 21 3 14. Sora 7 21 2













(foto Valerio Origo)