Volley, quanti soldi garantisce lo sponsor DHL all’Italia? Assegno milionario per tre anni, il giallo sulle maglie piace

Molti appassionati hanno criticato le nuove maglie della Nazionale Italiana di volley: la banda gialla sponsorizzata da DHL non ha riscosso il gradimento totale dei tifosi che sui social hanno storto il naso per il contrasto tra il canarino della multinazionale dei trasporti e l’azzurro tipico delle nostre squadre. I nostri occhi si abitueranno nel corso della lunga estate caratterizzata dalla Nations League e soprattutto dai Mondiali (in casa per i ragazzi, in Giappone per le donne) ma soprattutto ben vengano certi sponsor a dare ossigeno sotto il profilo economico.

L’assegno staccato da DHL è infatti davvero molto significativo: come ha riportato la Gazzetta dello Sport, si parlerebbe di un milione di euro a stagione per i prossimi tre anni (fino alle Olimpiadi di Tokyo 2020, la partnership scadrà proprio in quella stagione).