LIVE – Europa Cup pallanuoto femminile 2018: Italia-Ungheria in DIRETTA 9-11. Difesa azzurra da dimenticare

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo incontro dell’Europa Cup di pallanuoto femminile 2018. A Volos, in Grecia, c’è subito l’esordio per la nazionale italiana guidata da Fabio Conti: il Setterosa sfida al debutto alle 18 l’Ungheria, in un match che vede ovviamente super favorite le azzurre, reduci da un common training trionfale in Australia con la nazionale oceanica (tre vittorie in tre amichevoli a Perth). Le vice campionesse olimpiche vogliono subito mettere in chiaro le cose in un girone che vede al via anche Grecia, Germania ed Israele: ricordiamo che accedono alla Final Six le migliori tre squadre di ogni raggruppamento (sono due, l’altro in Olanda), dunque dovrebbe essere una formalità per le azzurre. Appuntamento con l’inizio del match per non perdervi neanche un’azione del Setterosa. Buon divertimento a tutti.

CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA Appuntamento a domani per il secondo match delle azzurre. 8′: sbaglia anche Palmieri a tu per tu con il portiere avversario. Si chiude il match: un’Italia dai due volti fa sognare e poi esce sconfitta 11-9. 7′: superiorità numerica azzurra gettata via, la partita è praticamente finita qui. 7′: clamorosa rete di Toth da lontanissimo e marcata. 11-9. 6′: Garibotti dalla lunghissima distanza prova a tenere aperti i conti! 10-9. 5′: ancora Ungheria, con la superiorità. E’ 10-8, le chance di vittoria delle azzurre sono crollate a picco. E pensare che ad inizio quarto era +2… 4′: ora le azzurre non ragionano e sprecano tanto, l’Ungheria riparte praticamente sempre in controfuga. 3′: clamoroso! Altra controfuga e altra rete per l’Ungheria con Leimeter. Ribaltone eccezionale. 9-8. 2′: gravissimo errore azzurro con la superiorità, le magiare partono in controfuga e trovano il pari. 8-8. 1′: l’Ungheria non ci sta! Leimeter accorcia le distanze! 8-7. 8′: BIANCONIIIII! Botta clamorosa dalla distanza che va sotto l’incrocio! Le azzurre scappano via sull’8-6. Si chiude il terzo quarto. 8′: miracolo di Gorlero! Ora timeout azzurro con il Setterosa che può giocarsi la possibilità del doppio vantaggio. 7′: le difese ora si stringono, timeout per l’Ungheria che non riesce più a farsi vedere dalle parti di Gorlero. 5′: QUEIROLO!! Gran bomba da 10 metri per il capitano azzurro che sorprende il portiere avversario. 7-6, Italia in vantaggio. 4′: l’Ungheria non ci sta e ribatte subito! Gyongyossy va a segno dal centro, poi Bianconi trova la traversa. E’ 6-6. 3′: splendida Palmieri! Conquista un meraviglioso rigore impugnando la palla nei due metri magiari. BIANCONI NON SBAGLIA! 6-5. 2′: AIELLOOOOO! Pareggio azzurro! Splendida giocata del centroboa azzurro che scavalca il portiere avversario e trova il 5-5! 1′: si riparte! Terzo quarto che inizia con il possesso azzurro. 8′: gran parata di Gorlero! Si chiude sul 5-4 per l’Ungheria una prima metà di gara da dimenticare per il Setterosa. Il distacco è ancora limitato, le azzurre sembrano in crescita. 8′: PALMIERIII! Splendida beduina del centroboa tricolore!!! 5-4, Setterosa ancora vivo! 7′: non ci voleva. Segna Horvath e sigla il 5-3, ancora 2 reti da recuperare per il Setterosa. 6′: incredibile battaglia fisica in vasca, con gli arbitri che comunque non fischiano molto. 5′: Bianconi!!! Rete fondamentale!! 4-3 con la superiorità! 4′: saggia mossa di Fabio Conti che chiama timeout con la superiorità numerica. Una rete adesso sarebbe fondamentale. 3′: prevalgono le difese in questa prima fase di secondo quarto, le due squadre fanno fatica ad andare al tiro. 1′: iniziato il secondo quarto, Italia che continua a far fatica ad avvicinarsi alla porta avversaria. 8′: si chiude qui il primo parziale, 4-2 per le ungheresi che hanno sfruttato un’Italia partita a rallentatore. Azzurre che si sono tenute in pieno con la superiorità numerica: serve una svegliata per portare a casa il risultato. 7′: è la superiorità numerica a ridare linfa agli attacchi azzurri. Ottima palla per Valeria Palmieri che concretizza al centro, 4-2. 6′: 4-1 di Gurisatti. Italia che davvero sembra non essere entrata in acqua e soffre ogni offensiva magiara. 6′: Rybanska dalla distanza! 3-1 ungherese, Italia in crisi. 5′: ci prova Emmolo con l’uomo in più, ma il suo tiro coglie la traversa. Italia che sta subendo la pressione delle magiare in questa prima fase di gara. 4′: altro brutto errore delle azzurre che sprecano in attacco e fanno partire la controfuga avversaria. A realizzare è Valyi. 2′: grandissima Rosaria Aiello! Conquista la superiorità e concretizza dopo un’ottima serie di passaggi. 1-1. 1′: si sblocca l’Ungheria. Errore della difesa azzurra, va a segno Toth con la superiorità numerica. 1′: buona parata per Gorlero. Prima azione offensiva per le azzurre. 1′: si comincia. Palla alle magiare che orchestrano la prima azione. 18.02: terminati gli inni nazionali, squadre che tra poco entreranno in acqua.