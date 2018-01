FOTO Volley, le nuove maglie dell’Italia! Canotte giallo-azzurre con il nuovo sponsor DHL: debutto in Nations League, poi i Mondiali

DHL è il nuovo main sponsor delle Nazionali Italiane di Volley. Oggi si è svolta la presentazione ufficiale e la FIPAV ha comunicato l’accordo con la celebre multinazionale dei trasporti logistici. L’accordo è biennale: fino alle Olimpiadi di Tokyo 2020 gli azzurri saranno supportati dal colosso specializzato nel trasporto espresso internazionale che era già sbarcata nel volley due anni fa con Modena maschile.

Una vera e propria rivoluzione per le maglie azzurre che avranno un tocco di giallo e rosso inconfondibile, una vera e propria fascia che spicca sul petto in modo caratteristico. Il debutto ufficiale sarà in occasione della Nations League che scatterà nella seconda metà del mese di maggio. DHL sostituisce Kinder, brand di Ferrero che ha concluso la propria partnership. Di seguito la FOTO (di Federvolley) delle nuove maglie e gli interventi dei presenti. Erreà è il produttore delle maglie che verranno realizzate nei tre classici colori bianco, blu, azzurro (sempre con banda gialla).

GIOVANNI MALAGO’, Presidente del CONI: “Voglio fare i complimenti alla pallavolo perché con questa partnership rafforza ulteriormente la propria immagine. Avere un main sponsor del calibro di DHL è un risultato davvero eccellente ottenuto dalla Fipav e testimonia ancora una volta la popolarità e la forza del movimento. Quando un’azienda importante come DHL investe significa che davvero crede nel proprio partner e vedendo i numeri della pallavolo non potrebbe che essere così. Da questo accordo sia la Fipav che DHL hanno delle aspettative molto alte, ma sono convinto che il percorso iniziato oggi e destinato a durare almeno sino alle Olimpiadi di Tokyo riserverà delle soddisfazioni ad entrambi“.

PIETRO BRUNO CATTANEO, Presidente della FIPAV: “Siglare questo accordo per me e per la Federazione è motivo di grande felicità e soddisfazione. Il fatto che un’azienda di livello mondiale come DHL abbia scelto il nostro sport deve inorgoglire tutto il mondo della pallavolo. Sono convinto che alla base della propria scelta ci sia oltre ad un’indubbia passione anche un’analisi approfondita sui numeri che ha il volley. Da sempre per la Fipav gli sponsor sono anche amici con i quali si condividono durevoli e proficui rapporti nel tempo. In questo senso è mio dovere ringraziare Kinder+Sport, per tanti anni sponsor di maglia, con il quale abbiamo vissuto tanti indimenticabili successi. Voglio precisare che comunque non si tratta di un addio, perché Kinder+Sport continuerà ad essere nostro partner per quanto riguarda i progetti del settore Scuola e Promozione. Oltre ai numeri agli aspetti tecnici sono convinto che DHL abbia sposato la nostra causa anche per i valori che la pallavolo è capace di trasmettere, l’esempio più recente è stata la finale di Coppa Italia maschile. La nostra speranza è che questo nuovo accordo possa essere suggellato da una grande estate delle nostre nazionali, entrambe impegnate nei Campionati Mondiali”.

GIANLORENZO BLENGINI, CT della Nazionale maschile: “Per me essere qui è un onore. Vestire la maglia azzurra comporta sempre grandi responsabilità e con l’accordo di oggi possiamo dire di averne ancora un po’ di più sulle spalle. Ci piace comunque che sia così, perché viviamo di passione e allo stesso tempo di responsabilità. Nell’anno del Mondiale organizzato in casa avere un partner di livello mondiale penso sia davvero di buon auspicio e questo ci spingerà a dare ancora di più, gli obiettivi che ci siamo prefissati sono molto alti“.

DAVIDE MAZZANTI, CT della Nazionale femminile: “Con questa nuova maglia l’obiettivo è quello di iniziare un percorso che ci porti a grandi soddisfazioni, come in parte è già avvenuto lo scorso anno. Volendo fare un paragone, credo che per la Fipav essere legati ad un’azienda così importante sia come esaltare le potenzialità di una di una grande giocatrice in un sistema di gioco ben definito. DHL può esaltare il nostro movimento e io e Gianlorenzo con le nazionali azzurre possiamo esaltare il loro marchio“.

ALBERTO NOBIS, Amministratore Delegato di DHL Express Italy: “Con la Partnership di oggi inizia un percorso triennale che ci auguriamo possa regalare emozioni e successi a tutti, appassionati e addetti ai lavori. Per DHL, la Nazionale e la maglia azzurra sono un valore assoluto: il Made in Italy, con il quale arricchiamo la nostra piattaforma internazionale di Partnership nel mondo dello sport. DHL, infatti, crede da sempre nella forza dello sport e investe con successo in Partnership quali F1, Moto GP, Formula E e Rugby World Cup, sostenendo così coloro che si impegnano verso risultati eccellenti. La Pallavolo italiana è il simbolo dell’eccellenza nel panorama internazionale per successi ottenuti e valori espressi. La sfida che ci attende insieme alla Federazione è alzare l’asticella dell’eccellenza dei risultati conquistati fino ad oggi e allo stesso tempo divulgare e promuovere quei valori che DHL, come la FIPAV, fanno propri ogni giorno: rispetto, spirito di squadra, trasparenza, connessione. Lo sport connette il mondo: ci sono tutte le premesse perché il nostro gioco di squadra ci porti lontano”.