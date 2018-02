Volley femminile, CEV Cup 2018 – Casalmaggiore si sbarazza del Bekecsabai e vola ai quarti di finale! Super Drews, ora lo Schwerin

Casalmaggiore si è qualificata ai quarti di finale della CEV Cup 2018 di volley femminile, la seconda competizione continentale per importanza. Le ragazze in rosa hanno surclassato il Linamar Bekescsabai con un netto 3-0 (25-22; 25-18; 25-17) replicando così il risultato dell’andata. Al prossimo turno le casalasche sfideranno le tedesche del Palmberg Schwerin che si sono sbarazzate del Khimik Yuzhny: sulla carta una sfida alla portata per la formazione di coach Lucchi che può continuare a farsi strada nel torneo, al momento utile per strappare qualche sorriso vista la disastrosa situazione in campionato (piena lotta per non retrocedere).

A fare la differenza è stata la scatenata opposta Andrea Drews (17 punti, 52% in attacco, 3 muri e 2 aces) ma si sono ben comportate anche le schiacciatrici Maret Grothues (9) e Anastasia Guerra (8). Cabina di regia affidata a Leo Lo Bianco per i primi due set (a qualificazione acquisita è entrata Giulia Rondon), al centro Marina Zambelli (7) e Martina Guiggi (9), Immacolata Sirressi il libero. La partita non è mai stata in discussione, Casalmaggiore ha messo in campo tutto il suo tasso tecnico e ha surclassato le magiare fin dall’avvio dei tre set aumentando poi il proprio vantaggio con grande disinvoltura.