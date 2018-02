Volley femminile, CEV Cup 2018: Busto Arsizio termina la corsa agli ottavi di finale. La corazzata Eczacibasi è imbattibile

L’avventura di Busto Arsizio nella CEV Cup 2018 di volley femminile si ferma agli ottavi di finale. Le Farfalle erano impegnate contro la corazzata Eczacibasi Istanbul e, dopo aver perso in Turchia per 3-1, sono crollate anche al PalaYamamay con lo stesso punteggio (20-25; 25-18; 25-18; 26-24). Era una missione davvero impossibile per la quarta forza del nostro campionato contro una formazione che può contare su un roster degno della Champions League e che è inevitabilmente la grande favorita per la conquista della seconda competizione continentale per importanza. L’Eczacibasi ora affronterà lo Yenisei Krasnoyarsk e potrebbe essere avversario di Casalmaggiore in semifinale (se le ragazze in rosa avranno la meglio sullo Schwerin).

Busto Arsizio era partita alla grande vincendo il primo set con autorevolezza e ha sperato di poter ribaltare il risultato ma il sogno è durato soltanto pochi istanti: le ragazze di coach Mencarelli hanno dovuto fare i conti contro un avversario decisamente più forte che alla lunga è saltato fuori. Il Fenerbahce ha potuto contare sulle bordate di Tijana Boskovic (26 punti, 5 stampatone), sulla classe di Rachel Adams (15, 4 muri), sulla sostanza di Maja Ognjenovic e sulla freschezza di Jordan Larson (6): nomi di lusso che hanno annichilito le velleità delle padrone di casa, trascinate soprattutto da Valentina Diouf (15) e Michelle Bartsch (19).