Volley, Champions League 2018 – Perugia espugna Civitanova e vince il girone! Italiane a braccetto agli ottavi

Perugia ha strapazzato Civitanova con un roboante 3-0 (26-24; 25-23; 27-25) e ha vinto il proprio girone della Champions League 2018 di volley maschile. I Block Devils hanno espugnato l’Eurosuole Forum con una prova di forza, ribadendo la propria superiorità nei confronti dei Campioni d’Italia: sei scontri diretti giocati in questa stagione, cinque vinti tra cui la Finale di Supercoppa Italiana e la Finale di Coppa Italia.

I ragazzi di coach Bernardi stanno attraversando un momento di forma davvero eccezionale e si sono garantiti un ottavo di finale sulla carta più morbido mentre la Lube rischia un incrocio da brividi già nel primo turno a eliminazione diretta. La capolista della SuperLega è stata più cinica nei momenti caldi dei tre set, tutti decisi in volata: il braccio di Perugia non ha mai tremato, Civitanova si è dovuta arrendere.

Tra le fila di Perugia vanno in doppia cifra i soliti Aleksandar Atanasijevic (16), Ivan Zaytsev (13) e Aaron Russell (12): sono stati gli uomini d’attacco a indirizzare la contesa. A Civitanova non è bastato uno scatenato Tsvetan Sokolov (25 punti, 4 aces, 2 muri e 58% in attacco): l’opposto è stato servito a ripetizione dal regista Micah Christenson che ha trascurato i martelli Osmany Juantorena (9 punti ma 69% in fase offensiva) e Taylor Sander (5 col 42% ed eccellente 61% in ricezione).

CLASSIFICA POOL A: Sir Sicoma Colussi Perugia 6 vittorie (16 punti), Cucine Lube Civitanova 4 vittorie (13 punti), Knack Roeselare 2 vittorie (7 punti), Fenerbahce Istanbul 0 vittorie (0 punti).













(foto Valerio Origo)