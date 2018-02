Volley, Champions League 2018 – Le squadre qualificate agli ottavi di finale. L’Italia fa il pieno con Perugia, Civitanova e Trento

Si è conclusa la fase a gironi della Champions League 2018 di volley maschile e si conoscono così le squadre qualificate agli ottavi di finale della massima competizione continentale. Le prime due classificate dei cinque gruppi e le due migliori terze hanno staccato il biglietto per la fase a eliminazione diretta. L’Italia sarà presente con tutte le formazioni: Perugia, Civitanova e Trento. Lo Zenit Kazan rimane naturalmente la grande favorita per la conquista del trofeo ma i Block Devils e i Campioni d’Italia hanno le carte in regola per impensierire la corazzata russa.

Ancora non conosciamo quale società organizzerà la Final Four, qualificandosi così direttamente alle semifinali (probabilmente sarà proprio Kazan, lo scopriremo venerdì prima del sorteggio). Gli ottavi di finale (playoff 12) si disputeranno in match di andata e ritorno, le sei vincitrici si incroceranno poi ai quarti di finale (playoff 6) che spalancheranno le porte verso la Final Four. Di seguito le squadre qualificate agli ottavi di finale della Champions League 2018 di volley maschile:

TESTE DI SERIE:

Zenit Kazan (Russia)

VfB Friedrichshafen (Germania)

Sir Sicoma Colussi Perugia (Italia)

ZAKSA Kedzierzyn-Kozle (Polonia)

Lokomotiv Novosibirsk (Russia)

Diatec Trentino (Italia)

SECONDA FASCIA:

Cucine Lube Civitanova (Italia)

Jastrzebski Wegiel (Polonia)

PGE Skra Belchatow (Polonia)

Halkbank Ankara (Turchia)

Chaumont VB 52 Haute Marne (Francia)

Berlin Recycling Volleys (Germania)

ATTENZIONE: Se una delle 12 squadre già qualificate agli ottavi di finale organizzerà la Final Six allora il Noliko Maaseik (Belgio) verrà ripescato e potrà giocare gli ottavi di finale. Se a organizzare gli atti conclusivi sarà una testa di serie allora Civitanova verrà promossa in prima fascia.















(foto Pier Colombo)