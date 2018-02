VIDEO Sofia Goggia in festa sul podio! La premiazione della Campionessa Olimpica, esultanza e commozione per la medaglia d’oro

Una meravigliosa Sofia Goggia ha conquistato la medaglia d’oro nella discesa libera alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Un successo memorabile per la bergamasca che ha sconfitto Mowinckel per appena nove centesimi e la sua grande rivale Lindsey Vonn. La nuova Campionessa Olimpica è salita sul gradino più alto del podio per la flower ceremony, gustiamoci il VIDEO della premiazione con la sua commozione e la sua festa.

BUONGIORNO ITALIA, Sofia #Goggia è sul gradino più alto del podio! Il risveglio più bello che ci sia, con l’ORO in discesa della campionessa azzurra! 🥇😍🇮🇹 https://t.co/EC2dh1MIWl#PyeongChang2018 #HomeOfTheOlympics #ItaliaTeam pic.twitter.com/1RCMcBDHdh — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 21 febbraio 2018

