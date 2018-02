Snowboard, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: Knight il migliore nelle qualifiche del Big Air. Eliminato Alberto Maffei

Si sono svolge le qualifiche del Big Air di snowboard alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Conosciamo così i 12 finalisti che si daranno battaglia per la conquista delle medaglie.

Il miglior punteggio in assoluto è stato ottenuto dal neozelandese Carlos Garcia Knight (97.50), bravo a precedere lo svizzero Jonas Boesiger (96.00) e il canadese (95.75): punteggi decisamente alti nella seconda heat visto che anche il norvegese Torgeir Bergrem (94.25) fa meglio del vincitore della prima heat, il canadese Max Parrot che con 92.50 è riuscito a battere lo svedese Niklas Mattsson (90.00) e lo statunitense Kyle Mack (88.75). Parteciperanno all’atto conclusivo anche il canadese Sebastien Toutant (91.00), il britannico Billy Morgan (90.50), l’americano Chris Corning (88.00), lo svizzero Michael Schaerer (87.00) e lo statunitense Redmong Gerard (85.00). In gara anche il nostro Alberto Maffei che però non è andato oltre 77.50 nella prima heat, chiusa al dodicesimo posto.

(foto Pier Colombo)