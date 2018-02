Pattinaggio artistico, Olimpiadi PyeongChang 2018: Carolina Kostner sesta dopo il corto. Record del mondo per Alina Zagitova

Carolina Kostner è sesta dopo il programma corto nel pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’altoatesina ha ottenuto un punteggio complessivo di 73,15, frutto di 35,06 per la componente tecnica e 38,09 per quella artistica. Un risultato distante dal primato personale che aveva conseguito agli Europei di Mosca nello scorso mese di gennaio, quando arrivò a 78.30.

La 31enne si è esibita sulle note di “Ne me quitte pas” nella versione di Celine Dion. Una prestazione macchiata da un paio di imprecisioni tecniche. A partire dalla prima combinazione di salti: Carolina comincia bene il triplo flip, ma il successivo toe-loop viene eseguito solo doppio. Successivamente, l’azzurra si sbilancia in avanti sul triplo loop, appoggiando anche la mano destra sul ghiaccio. Buonissime, invece, sia la sequenza di passi sia le trottole. La nostra portacolori ha come sempre incantato per un’interpretazione da attrice consumata, conseguendo il secondo miglior punteggio assoluto per la componente artistica (solo la russa Evgenia Medvedeva ha fatto meglio).

Come da pronostico, saranno le atlete olimpiche della Russia a giocarsi la medaglia d’oro. Alina Zagitova, campionessa d’Europa in carica, ha stampato il nuovo record del mondo nel programma corto con uno stratosferico 82,92, frutto di una prestazione tecnica superlativa, valsa addirittura 45,30. La 15enne dell’Est Europa ha impressionato per la facilità con cui ha portato a termine la combinazione triplo lutz-triplo loop, cui hanno fatto seguito un triplo flip ed un doppio axel.

Alla connazionale Evgenia Medvedeva non è stato sufficiente un punteggio di 81,61, comunque superiore al precedente record del mondo. La bi-campionessa del mondo in carica, pienamente ristabilitasi dall’infortunio che ne aveva rallentato la preparazione a dicembre, resta comunque pienamente in corsa per la vittoria: si profila un vero e proprio scontro tra titani nel programma libero.

Terza piazza provvisoria per Kaetlyn Osmond. La 22enne canadese si è superata, migliorando di quasi due punti il proprio primato personale e realizzando un 78,87 che rappresenta un mattoncino importante verso la conquista della medaglia di bronzo. Alle sue spalle le due giapponesi Satoko Miyahara e Kaori Sakamoto, rispettivamente con 75,94 e 73,18.

Carolina Kostner, dunque, dovrà colmare un gap di ben 5,72 punti dalla Osmond per provare a salire sul podio. L’impresa è difficilissima, ma non impossibile. Servirà forse il miglior programma libero della carriera per l’azzurra.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA GARA DI CAROLINA KOSTNER

CLASSIFICA SHORT PROGRAM

FPl. Name Nation Points SP FS 1 ZAGITOVA Alina OAR 82.92 1 2 MEDVEDEVA Evgenia OAR 81.61 2 3 OSMOND Kaetlyn CAN 78.87 3 4 MIYAHARA Satoko JPN 75.94 4 5 SAKAMOTO Kaori JPN 73.18 5 6 KOSTNER Carolina ITA 73.15 6 7 DALEMAN Gabrielle CAN 68.90 7 8 CHOI Dabin KOR 67.77 8 9 NAGASU Mirai USA 66.93 9 10 CHEN Karen USA 65.90 10 11 TENNELL Bradie USA 64.01 11 12 SOTSKOVA Maria OAR 63.86 12 13 RAJICOVA Nicole SVK 60.59 13 14 SCHOTT Nicole GER 59.20 14 15 TURSYNBAEVA Elizabet KAZ 57.95 15 16 CRAINE Kailani AUS 56.77 16 17 WILLIAMS Isadora BRA 55.74 17 18 PELTONEN Emmi FIN 55.28 18 19 PAGANINI Alexia SUI 55.26 19 20 HENDRICKX Loena BEL 55.16 20 21 KIM Hanul KOR 54.33 21 22 MEITE Mae Berenice FRA 53.67 22 23 TOTH Ivett HUN 53.22 23 24 LI Xiangning CHN 52.46 24 25 AUSTMAN Larkyn CAN 51.42 25 26 NIKITINA Diana LAT 51.12 26 27 RUSSO Giada ITA 50.88 27 28 OESTLUND Anita SWE 49.14 28 29 KHNYCHENKOVA Anna UKR 47.59 29 30 MAMBEKOVA Aiza KAZ 44.40 30

Foto: Pier Colombo